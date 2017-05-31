Юнкер: США не могут "просто так" выйти из Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Европа должна объяснить США, что невозможно "просто так" выйти из Парижского соглашения по климату. Такое мнение, как сообщило агентство Reuters, высказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на студенческой конференции в Германии.

"Обязанность Европы - сказать, что это не так. Американцы не могут просто так выйти из соглашения по климату. Трамп так думает, потому что не знает деталей", - приводит агентство слова Юнкера, который также отметил, что процесс выхода США из соглашения займет несколько лет.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источник в Белом доме сообщили, что президент принял решение о выходе из соглашения. Затем сам Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter о том, что в ближайшие дни озвучит свое окончательное решение по поводу участия США в соглашении по климату.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.