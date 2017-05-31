Депутат внес в Думу проект закона о здоровье детей с новым определением понятия "ребенок"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. В преддверии Дня защиты детей первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ("Справедливая Россия") внес в среду в нижнюю палату парламента проект базового закона "Об обеспечении здоровья детей". В нем, в частности, он дает новое определение, кого считать ребенком. Текст инициативы размещен в думской электронной базе данных.

"Целью законопроекта является объединение международных и российских правовых норм, посвященных здоровью детей, в единый Закон о здоровье детей", - отмечает Тумусов в пояснительной записке. По его словам, необходимо создать "государственный реестр воздействующих на здоровье детей факторов - перечня явлений, объектов, товаров, работ, услуг, которые могут на практике взаимодействовать с ребенком и способных причинить вред или пользу его здоровью".

Кроме этого, автор предлагает ввести новое определение понятия "ребенок". "Законопроектом предлагается считать ребенком человека с момента возникновения у плода способности существовать независимо от организма матери и до наступления возраста 18 лет", - поясняет разработчик. Согласно проекту закона, "с указанного возраста, который устанавливается постановлением правительства РФ, плод приобретает права человека".

В этой связи депутат напоминает, что согласно нормам Всемирной организации здравоохранения ребенок с массой тела 500 грамм (около 23 недель гестации) считается способным к выхаживанию. "В России для этой задачи созданы условия в виде сети перинатальных центров", - подчеркивает парламентарий. Таким образом, предлагается считать новорожденного ребенком не с 0 лет, а с 23 недели беременности матери.

"С этого момента аборт возможен только в форме родоразрешения с сохранением жизни ребенку", - отмечает Тумусов.

Согласно действующему законодательству "ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия)".