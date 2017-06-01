Медведев в День защиты детей посетит в Королеве детский технопарк "Кванториум"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит в четверг в подмосковном Королеве детский технопарк "Кванториум". Мероприятие приурочено к отмечаемому 1 июня международному Дню защиты детей. Как сообщила пресс-служба кабмина, глава правительства "осмотрит лаборатории ("Кванториума") и пообщается с руководителями региональных детских технопарков".

Детские технопарки "Кванториум", создаваемые во исполнение поручений президента и правительства РФ по созданию среды для формирования у школьников изобретательского мышления, представляют собой площадки, на которых дети обучатся в проектном формате по перспективным естественнонаучным и техническим направлениям, осваивают инженерные программы, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и др. Всего в России в настоящее время открыто 24 таких технопарка в 19 регионах.

Первый в Московской области центр "Кванториум" был открыт в Королеве 10 декабря прошлого года, сейчас здесь представлены четыре программы дополнительного образования - космос, робототехника, IT (информационные технологии) и Hi-Tech (высокие технологии). До конца текущего года должны быть открыты еще два направления - промышленный дизайн и нанотехнологии.

"В 2017 году еще 17 регионов присоединились к инициативе создания технопарков, что позволит к концу года создать сеть из 50 площадок с охватом 45 тыс. детей на постоянной бесплатной основе и более 400 тыс. детей, вовлеченных в деятельность технопарков", - отмечается в материалах правительства РФ. Инициатива по созданию на базе детских технопарков модельных центров в образовательной сфере вошла в основу одного из приоритетных проектов, утвержденных президентским Советом по стратегическому развитию. В 2016 году на одном из совещаний по этому вопросу Медведев подчеркивал, что детские технопарки планируется создать во всех регионах страны.

В этом году проект сети детских технопарков "Кванториум" был удостоен одной из "Премий развития" Внешэкономбанка, которые премьер-министр РФ вручил на полях инвестиционного форума в Сочи в феврале.

В 2015 году во время посещения другого развивающего центра - детского города "Мастерславль", расположившегося в одной из башен Москва-сити, Медведев подчеркивал, что развитие дополнительного образования в России должно вестись совместно государством и частным бизнесом, а занятие детей в кружках, секциях и т.д. необходимо сделать более доступным и интересным.