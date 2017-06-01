День защиты детей отметят в СКФО фестивалями, акциями и открытием центров поддержки

ГРОЗНЫЙ, 1 июня. /ТАСС/. В Международный день защиты детей в регионах Северного Кавказа пройдут многочисленные фестивали, благотворительные акции и детские конкурсы. В Пятигорске и Черкеске в четверг также откроют центры поддержки и помощи семьям.

Благотворительность

Региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова в День защиты детей устроит праздник для более чем 100 детей из малоимущих семей Чечни. Акция включает в себя бесплатные аттракционы, угощения и подарки. Бесплатным станет и зоопарк во Владикавказе. А Театр юного зрителя "Саби" в Северной Осетии проведет благотворительный спектакль "Гусенок" для малышей из многодетных и малоимущих семей, а также детей с ограниченными возможностями.

"Это для нас особенный, важный праздник. Все, что театр делает, ради чего дышит - это наши дети. Поэтому мы обещаем сделать все, чтобы этот праздник им запомнился надолго", - сообщил ТАСС художественный руководитель театра Владислав Колиев.

Центральным событием в Кабардино-Балкарии станет трехчасовой телемарафон в прямом эфире "Верим в чудо". Собранные средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей.

Поддержка и помощь

В Карачаево-Черкесии откроют Центр поддержки и укрепления традиционной семьи при Покровском храме Черкесска. "Суть нашего проекта - помочь будущим и молодым родителям в решении различных проблем, с которыми они сталкиваются. На базе центра поддержки будем проводить семинары-тренинги, направленные на повышение родительской культуры, а также освоение навыков, способствующих улучшению качества жизни как родителей, так и их детей", - сообщил ТАСС настоятель храма протоиерей Александр Нартов.

Еще один Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи семье и детям откроется в Пятигорске. Кроме того, во всех городах-курортах Ставропольского края в этот день трехдневными праздниками стартует высокий летний сезон.

Праздник детства

В Международный день защиты детей в столице Чечни пройдет шествие детских танцевальных коллективов Северного Кавказа, которые прибыли в регион для участия в межрегиональном фестивале детского хореографического искусства "Грозный - посол мира". Участники в национальных костюмах пройдут по центральным улицам города.

Праздничные и благотворительные мероприятия для детей состоятся в социально-реабилитационных центрах Кабардино-Балкарии. "В гостях у детей с постановкой спектакля "Красная шапочка" побывают артисты русского драмтеатра им. М.Горького, а вечером своим выступлением их порадует Государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца "Балкария", - отметили в пресс-службе министерства труда и социального развития КБР.

В республике также откроется Северо-Кавказский конкурс-выставка детского изобразительного искусства. Свои работы в стилях графики, живописи, скульптур и декоративно-прикладного искусства продемонстрируют учащиеся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств из КБР, Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев, КЧР, Дагестана и Чечни.

Во Владикавказе Централизованная библиотечная система даст старт акции "У книги нет каникул", где все желающие смогут не только почитать, но и принять участие в мастер-классе по изготовлению открыток, закладок и цветов из бумаги. В Олимпийском парке столицы Северной Осетии возле музыкального фонтана пройдет представление с участием аниматоров и ростовых кукол, которое завершится праздничным фейерверком.

В Ставрополе для юных жителей проведут интересные кинопоказы. В рамках праздника будет подготовлен и эколого-туристический блок, который включает в себя подготовку в поход, познавательные игры и волонтерскую акцию в поддержку домашних животных "Поделись добротой".