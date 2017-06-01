Московские театры покажут спектакли для 10,5 тыс. детей со всей России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский детский фонд (РДФ) представит в четверг, в Международный день защиты детей, для 10,5 тыс. ребят из 24 российских регионов спектакли в 17 московских театрах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РДФ.

"Мероприятие Российский детский фонд проводит в 30-й раз, ребята смогут посетить спектакли в 17 московских театрах, в том числе в Театре юного зрителя покажут постановку "Волк и семеро козлят", а в Вахтанговском - "Конек-Горбунок". А на сцене Большого театра состоится гала- концерт с участием Московской государственной академии хореографии", - рассказала собеседница агентства.

Перед началом гала-концерта главная награда РДФ - международная золотая медаль Льва Толстого будет вручена коллективу Большого театра и народному артисту СССР Иосифу Кобзону.

В РДФ отметили, что, помимо детей из России, в Москву приедут сироты школы-интерната №2 из Баку и школы-интерната им. Т. Молдо из Бишкека, сироты из Цхинвала и ребята из семейных детских домов из Молдавии и Белоруссии.

"Мы хотим, чтобы в этот день в столице России побывали те, у кого шанс попасть сюда в обычное время ничтожен в силу разных причин - как экономических, так и политических, и мы даем им этот уникальный шанс", - цитирует пресс-служба РДФ слова его председателя Альберта Лиханова.

В этот же день праздники в регионах организуют для детей 74 отделения РДФ, им также покажут театральные постановки и подарят подарки.