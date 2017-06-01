Фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" открывается в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" стартует в четверг в Москве. На городских площадках воссоздадут 12 разных эпох - от Железного века до Крымской войны 1853-1856 годов, сообщили организаторы.

"Раньше фестиваль проводился буквально на нескольких локациях. Впервые с 2011 года мы выходим на городские улицы, бульвары. На сегодняшний день это уже 30 локаций по всему городу, и огромное количество реконструкторов со всего мира примут в нем участие", - сказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Фестиваль продлится до 12 июня, в нем будут задействованы 6 тыс. участников из России и еще 22 стран мира, включая Францию, Италию, Германию, Швейцарию.

Следующая станция - Рижский вокзал

Откроется праздник с прибытия на Рижский вокзал старинного поезда на угольной тяге. Под музыку из него выйдут 70 реконструкторов, представляющих все эпохи фестиваля. Зрители увидят римских легионеров I века, норвежцев VIII века, русских дворян XIX века, ирландских офицеров начала XX века и многих других персонажей ушедших эпох.

Между тем, с 26 мая на Замоскворецкой линии московского метро курсирует тематический поезд в честь фестиваля. Пять вагонов состава посвящены эпохе античности, средневековью, XVII, XVIII и XX векам, три вагона - смежным эпохам. В них размещена информация о различных исторических событиях, людях, сыгравших значимую роль в жизни той или иной страны.

Мозаика времен

На каждой из 30 площадок разместятся лагеря реконструкторов (участников фестиваля, занимающихся воссозданием исторических событий или эпох). Зрители смогут пообщаться с ними, узнать о той или иной эпохе, познакомиться с ремеслами и традиционными занятиями прошедших времен.

В парке Царицыно 2 июня пройдет театрализованное представление времен Екатерины Великой. Там же разобьют свой лагерь "солдаты Петра I". Они воссоздадут сражения XVIII века, покажут воинское искусство того времени. Четвертого июня на Тверском бульваре соберутся все иностранные участники фестиваля. Они представят эпохи античности, средневековья, периоды Первой и Второй мировых войн.

В рамках фестиваля пройдет конкурс, по итогам которого жюри выберет лучшие исторические проекты и вручит их создателям призы. Призовой фонд составит 9 млн рублей. Завершится фестиваль 12 июня, в день России, на Тверской улице, где реконструкторы обещают продемонстрировать москвичам самые зрелищные его этапы.