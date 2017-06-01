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FT: Китай и ЕС договорились о создании альянса по борьбе с изменениями климата

Общество
1 июня, 1:38 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Таким образом Брюссель и Пекин намерены нейтрализовать негативные последствия возможного выхода США из Парижского соглашения

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ЛОНДОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Китай и Европейский союз договорились о создании альянса по борьбе с климатическими изменениями для того, чтобы нейтрализовать негативные последствия от возможного выхода США из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщила газета Financial Times, получившая доступ к совместному заявлению, которое будет принято 2 июня в Брюсселе по итогам 19-го саммита Китая и Евросоюза. В его работе должен принять участие премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

В этом документе, по информации издания, Пекин и Брюссель согласились принять меры для ускорения процесса необратимого отхода от ископаемых видов топлива и воплощения "исторических достижений" Парижского соглашения по климату. По оценке газеты, альянс, сформированный ЕС и Китаем, - явное проявление международного разочарования (президентом США Дональдом) Трампом, который уже начал отменять меры, с которыми его предшественник, Барак Обама, согласился в рамках Парижской сделки, введенной в действие фактически каждой страной в мире в декабре 2015 года.

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Financial Times приводит выдержки из совместного заявления намеченного на пятницу саммита, в котором обе стороны говорят о том, что они полны решимости в дальнейшем вырабатывать меры, которые приведут к переходу к низкоуглеродной экономике. Газета также сообщает, что ЕС, обладающая самым крупным в мире рынком эмиссионных квот, согласилась выплатить Китаю €10 млрд в качестве поддержки его плана создания в этом году национальной системы торговли квотами на эмиссию. Этот шаг, по словам официальных лиц, ускорит возможность установки связи между двумя системами, пишет издание, добавляя, что ЕС и КНР договорились рассмотреть возможность оказания помощи наиболее бедным странами мира по развитию их более экологически-ориентированных экономик.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источник в Белом доме сообщили, что президент принял решение о выходе из соглашения. Затем сам Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter о том, что в ближайшие дни озвучит свое окончательное решение по поводу участия США в соглашении по климату.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

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