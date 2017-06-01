Сказку "Снежная королева" из библиотеки цесаревича Алексея продадут на аукционе в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сказку Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева" из библиотеки цесаревича Алексея продадут 1 июня на аукционе "Литфонда", сообщили ТАСС в его пресс-службе.

"Редкое издание было напечатано не для продажи в одной из лучших типографий того времени - "Товариществе скоропечатни А. А. Левенсон". На переднем форзаце книги - отпечатанный в три краски экслибрис Его Императорского Величества Наследника Цесаревича и Великого князя Алексея Николаевича работы барона фон Фелькерзама", - говорится в сообщении "Литфонда".

Всего таких экземпляров было издано в 1904 году 10, стартовая цена лота составляет 300 тыс. рублей.

Среди других лотов тематического аукциона с редкими детскими изданиями, приуроченного к Международному дню защиты детей, сборник стихов "Твои наркомы у тебя дома" 1926 года, впоследствии запрещенный (эстимейт 35 тыс. рублей) и издание стихотворения "Кем быть?" Владимира Маяковского (1930 год, эстимейт 45 тыс. рублей). Кроме того, на торгах представлено множество автографов детских писателей: Николая Носова, Самуила Маршака, Агнии Барто, Бориса Заходера, Генриха Сапгира, Сергея Михалкова, Людмилы Петрушевской, Кира Булычева и других.

Также 1 июня состоится вторая сессия торгов, в рамках которой в том числе будут представлены экземпляр "Почты духов" Ивана Крылова из собрания библиофила Петра Ефремова (1789) и рукописный список "Горе от ума" Александра Грибоедова (начало 1830-х).

Всего на обе сессии аукциона выставлено 285 лотов на общую сумму более 10 млн рублей.