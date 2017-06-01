Задержан вылет рейса Москва - Уфа, на борту которого находится детский омбудсмен

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пассажиры рейса авиакомпании "Аэрофлот" 1238 Москва - Уфа, который должен был вылететь 31 мая в 23:25, но был задержан до 00:35, так до сих пор и не смогли вылететь. Командир корабля объявил о необходимости замены воздушного судна.

На борту находилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая направляется в Башкортостан с рабочей поездкой, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В настоящее время пассажиров вывели в здание аэровокзала.