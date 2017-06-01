Задержан вылет рейса Москва - Уфа, на борту которого находится детский омбудсмен

Клинтон: действия России перед выборами в США "направлялись" американцамиМеждународная панорама 1 июня, 2:01
"Известия": "Аэрофлот" планирует использовать дроны для визуального осмотра самолетовЭкономика и бизнес 1 июня, 1:54
Фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" открывается в МосквеОбщество 1 июня, 1:31
В регионах России отмечают День защиты детейВ стране 1 июня, 1:11
Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выходит в российский прокатКультура 1 июня, 0:52
Сборная Италии по футболу забила восемь мячей команде Сан-Марино в товарищеском матчеСпорт 1 июня, 0:52
Северный рубеж России: боевые корабли флотаАрмия и ОПК 1 июня, 0:05
День Северного флота. ДосьеБиографии и справки 1 июня, 0:01
Развитие технологий и поиск нового баланса в экономике: в Петербурге стартует ПМЭФ-2017Экономика и бизнес 1 июня, 0:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пассажиры рейса авиакомпании "Аэрофлот" 1238 Москва - Уфа, который должен был вылететь 31 мая в 23:25, но был задержан до 00:35, так до сих пор и не смогли вылететь. Командир корабля объявил о необходимости замены воздушного судна.
На борту находилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая направляется в Башкортостан с рабочей поездкой, передает корреспондент ТАСС с места событий.
В настоящее время пассажиров вывели в здание аэровокзала.