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Задержан вылет рейса Москва - Уфа, на борту которого находится детский омбудсмен

Общество
1 июня, 2:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Командир корабля объявил о необходимости замены воздушного судна

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пассажиры рейса авиакомпании "Аэрофлот" 1238 Москва - Уфа, который должен был вылететь 31 мая в 23:25, но был задержан до 00:35, так до сих пор и не смогли вылететь. Командир корабля объявил о необходимости замены воздушного судна.

На борту находилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая направляется в Башкортостан с рабочей поездкой, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В настоящее время пассажиров вывели в здание аэровокзала.

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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