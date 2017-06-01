"Известия": россияне в 2016 году стали потреблять больше хлеба, мяса и овощей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россияне в 2016 году стали потреблять больше мяса, хлеба, овощей, сахара и растительного масла. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на доклад Минсельхоза о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за 2016 год. Ведомство в свою очередь ссылается на предварительные данные Росстата.

В 2016 году в среднем каждый россиянин стал потреблять на 1 кг больше хлеба и хлебобулочных изделий, на 800 гр. больше мяса и овощей, на 400 гр. - сахара и на 300 гр. - растительного масла. Потребление картофеля осталось на прежнем уровне, а молока и молочной продукции - снизилось, пишет газета.

Среднестатистический россиянин съел в прошлом году 119 кг хлеба и хлебобулочных изделий, 111,8 кг овощей, 13,9 кг - растительного масла, 39,4 кг - сахара, 112 кг - картофеля и 233,3 кг молока и молочных продуктов (239 кг в 2016 году).

Приведенные показатели превышают рекомендуемые нормы, приводит издание данные Минсельхоза. Так, норма потребления мяса и мясопродуктов в год составляет 73 кг, и средний россиянин перевыполнил ее на 800 гр. По хлебу превышение рекомендаций специалистов составило 23 кг, учитывая, что норма равна 96 кг в год. Потребление сахара было выше нормы на 15,4 кг, растительного масла - на 1,9 кг, картофеля - на 22 кг.

По прогнозам Минсельхоза, в 2017 году производство молока вырастет на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. "При соответствующей ценовой конъюнктуре на рынке и росте доходов населения указанная динамика в 2017 году будет способствовать росту потребления молока и молочных продуктов" , - цитирует газета данные пресс-службы министерства.