Самолет с детским омбудсменом на борту прибыл из Москвы в Уфу

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УФА, 1 июня. /ТАСС/. Пассажиры рейса 1238 авиакомпании "Аэрофлот", вылет которого ранее дважды откладывался, благополучно прибыли в Уфу. На борту находится уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая совершает рабочую поездку в Башкортостан, сообщает корреспондент ТАСС с места события.
Ранее рейс 1238 Москва - Уфа авиакомпании "Аэрофлот" дважды откладывался. Первоначально он должен был вылететь 31 мая в 23:25, но вылет отложили до 00:35 1 июня. Однако, когда пассажиры заняли свои места, командир судна объявил о необходимости его замены и пассажиров вновь проводили в здание вокзала. Вылет состоялся только в 02:35.