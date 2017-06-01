Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет с детским омбудсменом на борту прибыл из Москвы в Уфу

Общество
1 июня, 5:15 UTC+3 УФА УФА 1, июня. /ТАСС

Ранее рейс 1238 авиакомпании "Аэрофлот" дважды откладывался

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 1 июня. /ТАСС/. Пассажиры рейса 1238 авиакомпании "Аэрофлот", вылет которого ранее дважды откладывался, благополучно прибыли в Уфу. На борту находится уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая совершает рабочую поездку в Башкортостан, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Ранее рейс 1238 Москва - Уфа авиакомпании "Аэрофлот" дважды откладывался. Первоначально он должен был вылететь 31 мая в 23:25, но вылет отложили до 00:35 1 июня. Однако, когда пассажиры заняли свои места, командир судна объявил о необходимости его замены и пассажиров вновь проводили в здание вокзала. Вылет состоялся только в 02:35.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
2
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
3
В Сирии коалиция во главе с США ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
4
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
5
СМИ: два сенатора предложили ужесточить санкции против РФ из-за Украины и Сирии
6
Навальный заявил, что не будет исполнять решение суда по иску Усманова
7
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
Темы дня
Загрузка...
Реклама