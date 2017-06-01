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Авиакомпаниям могут позволить на три года включать дебоширов в черные списки пассажиров

Общество
1 июня, 8:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

По словам главы думского комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева, нижняя палата парламента может принять такой закон в течение месяца

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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Авиакомпании смогут на три года запрещать летать своими рейсами пассажирам, нарушившим порядок на борту. Соответствующий закон, получивший неофициальное название "о черных списках авиапассажиров", может быть принят Госдумой уже в течение этого месяца, сообщил ТАСС глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

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"Мы над этим законопроектом работаем и хотим его 5 числа (июня) провести на комитет и рекомендовать его Госдуме рассмотреть во втором чтении", - сказал депутат.

"В результате проработки законопроекта ко второму чтению после высказанных замечаний Правового управления Думы и ГПУ (Государственно-правовое управление администрации президента - прим.ТАСС) появилась такая норма - авиакомпания, на борту самолета которой пассажир нарушил правила поведения, и будет принято решение суда, сможет на три года включать авиадебошира в черные списки", - заявил парламентарий. Ранее сообщалось, что воздушные перевозчики будут иметь право лишь на год запрещать авиадебоширам летать их рейсами.

По словам Москвичева, профильный думский комитет ставит задачу рассмотреть данный законопроект во втором, основном, и третьем, окончательном, чтении в июне. "То есть мы хотим полностью принять уже в июне этот закон", - подчеркнул он.

Речь идет о поправках в Воздушный кодекс РФ, внесенных депутатом от ЛДПР Ярославом Ниловым, которые предусматривают наделение перевозчика правом в одностороннем порядке отказывать в заключении договора воздушной перевозки лицу, допустившему нарушение правил поведения на борту воздушного судна, создавшему угрозу безопасности полета либо угрозу жизни пассажиров, а также не выполнившему распоряжений командира экипажа самолета. Законопроектом предлагается предоставить авиакомпаниям право официально публиковать списки авиадебоширов.

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