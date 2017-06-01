Путин отметил важность благотворительной деятельности Российского детского фонда

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам праздничных мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"На протяжении многих лет Российский детский фонд проводит большую и очень важную работу - объединяет в Москве тысячи ребят, приехавших из разных регионов нашей страны, других государств. Здесь их ждет радушный прием, богатая культурная программа, знакомство с памятниками истории и архитектуры столицы, походы в театр, на выставки и экскурсии, встречи с интересными людьми. И конечно, особого признания заслуживает социально значимая, благотворительная деятельность Фонда, направленная на поддержку тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию и нуждается в помощи и заботе", - говорится в приветствии.
Путин выразил уверенность, что торжества пройдут в праздничной, дружеской атмосфере и надолго запомнятся всем участникам.
Международный день защиты детей отмечают в России 1 июня. По данным Росстата на начало года, в нашей стране около 29,6 млн детей и подростков в возрасте до 18 лет.