Безопасность прежде всего: как лагеря в РФ готовятся к встрече детей по новым правилам

Активисты ОНФ с 1 июня начнут мониторинг состояния детских оздоровительных лагерей. После трагедии на Сямозере летом 2016 года в России ужесточились требования как к организации летнего отдыха, так и к самим лагерям, которые будут принимать детей. Часть из них вообще может не открыться в начале июня, так как из-за нарушений оказались не готовы к приему воспитанников. Другие усилили охрану, установили пожарные сигнализации и обучили персонал.

После трагедии

18 июня 2016 года 47 детей и четверо сопровождающих отправились в поход по озеру. Во время шторма погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил уголовные дела. Виновной в трагедии пока признали лишь фельдшера Ирину Щербакову, которая проигнорировала звонок тонущего мальчика; еще шесть обвиняемых пока знакомятся с материалами дела.

Проверка, проведенная в лагере "Парк-отель "Сямозеро", выявила многочисленные нарушения.

После карельской трагедии власти изменили подход к детскому отдыху в лагерях в целях усиления безопасности. В декабре 2016 года был принят федеральный закон о совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей. Он вступил в силу в январе 2017 года и четко определил полномочия федеральных, региональных органов власти, местного самоуправления, внес обязательные требования к организациям детского отдыха по обеспечению безопасности детей. В документе также прописаны требования к туристическим маршрутам и профессиональным стандартам вожатых.

Эксперты надеются, что изменение законодательства приведет к наведению порядка в сфере детского отдыха, но отмечают, что определенные сложности в подготовке к летнему отдыху взывает отсутствие подзаконных актов.

Регионам нужны подзаконные акты

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков отметил, что происшествия, подобные трагедии на Сямозере, не имеют права на повторение даже в каких-либо иных, менее тяжких размерах, и в преддверии летней кампании призвал надзорные ведомства жестко контролировать детский отдых в республике.

Как уточнила ТАСС региональный министр социальной защиты, труда и занятости Ольга Соколова, в регионе принят необходимый пакет документов, сформирован и ведется реестр лагерей. В нем содержатся сведения о лагерях, официально участвующих в оздоровительной кампании, то есть его работу проверили власти и надзорные органы, а значит, за безопасность ребенка родителям особо переживать не стоит. Власти Карелии также разработали направленный на обеспечение безопасности воспитанников единый стандарт, который содержит перечень основных требований к лагерям.

"По моему мнению, сегодня федеральным законом об организации детского отдыха предусмотрен большой перечень полномочий, но сейчас вопрос стоит в том, чтобы были разработаны необходимые подзаконные акты, которые принципиально важны. Например, положение об организации отдыха и оздоровления детей", - пояснила Соколова.

Она уточнила, что пока не ясно, что это будет за организация отдыха, и не определены ее задачи. Кроме этого, считает министр, на федеральном уровне также необходимо предусмотреть обязанность организаций подавать сведения о них в реестр лагерей и определить ответственность за их непредоставление.

Парфенчиков предложил инициировать на федеральном уровне разработку профессионального стандарта педагога сферы каникулярного отдыха и оздоровления детей, которого в настоящее время нет.

"На данный момент нет единых требований к категориям, к компетенциям, и каждое учебное заведение само готовит учебный план и выстраивает программу подготовки специалистов, которые могут работать в лагерях", - пояснила депутат Законодательного собрания Карелии Галина Гореликова.

Обновление реестра

В Алтайском крае, где в основном лагеря стоят рядом с горными реками, обновили и дополнили реестр организации отдыха и оздоровления детей после трагедии в Карелии и гибели в 2016 году в реке Катунь 13-летнего мальчика из несанкционированного лагеря "Академия Робинзонов". Попасть в него могут только организации, прошедшие специальную проверку, в 2017 году ее проходят и частные учреждения, которые оказывают услуги по отдыху детей.

"К примеру, турбаза существует сама по себе, но на нее приезжают организованные группы детей. В таком случае уже получается, что собственник турбазы осуществляет деятельность, связанную с отдыхом и оздоровлением детей, несмотря на то, что не он их набирал. Он должен создать соответствующие условия по пребыванию детей, правильной организации питания, бытовых условий. Это все сейчас и проверяется", - сказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки Алтайского края Ольга Плешкова

Она пояснила, что по итогам совещания с участием глав администраций заключено соглашением о том, что они будут помогать выявлять занимающиеся организацией отдыха детей частные фирмы и предпринимателей, чтобы их проверить. Сегодня в "частном" реестре Алтайского края более 50 таких организаций, которые, по словам руководителя профильного отдела, принимают эти требования и относятся к работе ответственно. Предположительно, в течение лета реестр пополнят еще 10 коммерческих организаций.

Безопасность и квалифицированный персонал в приоритете

Несмотря на то, что федеральный закон не начал работать в полную силу, организаторы отдыха, контролирующие ведомства и власти уделили большое внимание вопросам безопасного отдыха и подбору кадров. Во многих лагерях решено установить видеонаблюдение.

"Главный приоритет - обеспечение безопасности в самом широком смысле. Первое - кто работает с детьми в загородных лагерях. Разработали целый комплекс проверочных мероприятий, чтобы обеспечить загородные лагеря отдыха компетентными кадрами - вожатыми, работниками пищеблока, техническим и охранным персоналом", - сказал замгубернатора Новосибирской области Александр Титков.

По его словам, в этом году с МВД и Росгвардией в регионе будут проводиться регулярные внезапные проверки лагерей. В частности, несанкционированное проникновение на их территорию для того, чтобы "реально в полуучебном режиме проверять охрану".

Во Всероссийском детском центре "Орленок", в котором успешно функционирует комплексная система обеспечения детской безопасности, в связи вступлением в силу нового законодательства повысили квалификацию сотрудников. "В соответствии с новым законодательством мы внесли некоторые изменения в инструкции по организации туристских походов для нашего Центра. В частности, организованы и проведены курсы инструкторов, позволившие повысить квалификацию сотрудников, а также проведена экспертная оценка существующих туристических маршрутов, по итогам которой было принято решение отказаться от пяти из них, и еще три сократить и упростить" - рассказали в пресс-службе учреждения.

В красноярском лагере "Сокол", где в августе 2016 года случилась вспышка кишечной инфекции, дополнительно установили 26 видеокамер в спальных корпусах, провели противоклещевую обработку территории, обучили сотрудников, заключили договор на проведение лабораторных исследований воды, почвы, готовых блюд, микроклимата и освещения в помещениях лагеря.

В Удмуртии после отравления в мае 80 детей в оздоровительном лагере "Дружба" на всероссийском чемпионате по игре "Что? Где? Когда?" власти предприняли дополнительные меры безопасности в отношении детского отдыха. "Усилия по обеспечению безопасности в этом году мы предпринимаем беспрецедентные. Полностью все лагеря оснащены системами видеонаблюдения, каждый из стационарных лагерей окружен противопожарной полосой. Территории проходят обработку от мышей и клещей, весь персонал привит", - отметил и. о. председателя правительства республики Виктор Савельев.

Контроль за родителями

Представители детских оздоровительных лагерей отмечают, что одна из основных проблем - даже не большое количество контролирующих органов, а поведение родителей, которые привозят детям продукты питания, не прошедшие контроль качества.

Так, по словам директора самого старого и самого большого по вместимости в Алтайском крае лагеря "Крылатых" Игоря Загороднева, периодически приходится изымать торты, пельмени, сырокопченую колбасу, при этом холодильники в корпусах не предусмотрены, а дети в силу возраста не всегда понимают, что продукты могут испортиться.

У нас был случай, когда родители ребенку в рукав полусырую колбасу прятали, торты находили у забора, лежащие на земле в жару в 30 градусов, а потом дети болеют. Родители часто перегибают палку, не понимая, что питание в лагере диетическое и пятиразовое, ничего жареного директор лагеря "Крылатых" Игорь Загороднев

"У нас ведется контроль свой и со стороны СЭС, я это только приветствую, это - огромный плюс. Вообще, проверки необходимы", - подчеркнул руководитель лагеря.

По словам Загороднева, еще пока рано говорить об ужесточении правил, но количество ведомств, которые желают приехать с проверками, однозначно увеличилось.

Нарушения устранять превентивно

Чтобы лагерь начал работу, необходимо пройти проверки МЧС, прокуратуры, Роспотребнадзора. Из-за ужесточения требований не все лагеря были допущены к приему детей после проверок контрольно-надзорных ведомств. Так, Роспотребнадзор не дал разрешения на работу 290 летних детских лагерей в разных регионах. Они еще могут заработать при условии готовности. Всего планируется, что в этом году ребят примут более 42 тысяч организаций отдыха.

"Организаторы лагерей отмечают, что надзорные органы, которые и раньше были строги, в этом году проверяют лагеря со всей строгостью буквы закона", - отметила министр социальной защиты, труда и занятости Карелии Ольга Соколова.

Так, по итогам предварительных проверок в Приморском крае нарушения выявлены в 60 из 630 детских оздоровительных лагерях, которые должны работать в летний период. Основными нарушениями стали отсутствие автоматической пожарной сигнализации и большое расстояние от лагеря до ближайшего водоема, откуда в случае пожара можно было бы наладить подачу воды.

Не все муниципальные образования оказались готовы к началу летней кампании по отдыху и оздоровлению детей и на Сахалине, где не везде провели противоклещевую обработку.

Крым и Севастополь улучшают инфраструктуру для отдыха

Лагеря Крымского полуострова готовятся к встрече многочисленных групп детей в период летних каникул. Так, на территории Севастополя лагеря "Ласпи" и "Горный" принадлежат региональным властям, еще семь - предприятиям, большинство же находятся в аренде частных компаний.

"В "Горном" мы сделали все, что необходимо для приема детей на отдых, заезд будет 2 июня. Многое было сделано по пожарной безопасности, установлена система видеонаблюдения, периметр лагеря полностью обнесен забором. Кроме того, лагерь "Горный" должен соответствовать названию и духу, поэтому мы сейчас там делаем скалодром на скалах и искусственный стенд", - сказал директор департамента образования Севастополя Михаил Родиков.

Лагерь "Ласпи", который в прошлом году не работал из-за изношенности коммуникаций, после проведения необходимых работ в этом году вновь примет детей с 20 июня, отметил он. На его ремонт выделено 280 млн рублей из федерального бюджета.

Пресс-секретарь Министерства образования Крыма Антон Гарькавец рассказал ТАСС, что все детские лагеря республики готовы к началу летней оздоровительной кампании. Перед ее стартом детские здравницы, материально-техническое состояние которых абсолютно разное, прошли обязательные проверки и получили соответствующие разрешения Роспотребнадзора и МЧС. По его словам, власти Крыма не влияют на оснащение лагерей частной формы собственности, но что касается ведомственных детских учреждений (их в Крыму три), то там "вне сезона летней оздоровительной кампании ведутся ремонты и обновление материально-технической базы".

"В крымских лагерях, включенных в наш реестр, есть и видеокамеры, и пожарная безопасность, и охрана - все, что нужно для сохранения жизни и здоровья детей", - заверил Гарькавец.

Скучать не придется

Организаторы также уделят особое внимание мероприятиям, которые будут сопровождать детей в течение отдыха в лагерях. Так, в департаменте социального развития Тюменской области сообщили, что загородные оздоровительные организации ежегодно добавляют в перечень программ современные прикладные и развивающие занятия, закупают новое оборудование. Пользоваться популярностью, считают организаторы, будут лазертаг, физкультурно-спортивные соревнования и игры, профориентационные занятия, занятия по 3D-моделированию, мастер-классы по декупажу, художественной флористике.

В Приморском крае впервые включат в планы всех лагерей программы дополнительного образования.

Школьники должны не только получать качественное питание и быть под присмотром воспитателей и вожатых, организация интересного досуга - еще одно важное условие летней оздоровительной кампании в Приморье губернатор региона Владимир Миклушевский

Региональная редакция ТАСС