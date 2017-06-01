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ФСИН: за 15 лет число подростков в воспитательных колониях сократилось в 10 раз

Общество
1 июня, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

По состоянию на 1 января 2002 года в там содержалось 18,6 тыс. заключенных, а на 1 мая 2017 года - 1 592 человека

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Число подростков, содержащихся в воспитательных колониях России, сократилось в 10 раз за последние 15 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

"В России зафиксировано минимальное количество содержащихся в воспитательных колониях несовершеннолетних осужденных. За последние 15 лет количество несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, сократилось в 10 раз", - сказали во ФСИН.

По состоянию на 1 января 2002 года в воспитательных колониях содержалось 18,6 тыс. человек, а на 1 мая 2017 года - 1 592 человека.

"Главным образом снижение численности осужденных связано с декриминализацией статей Уголовного кодекса Российской Федерации, расширением спектра наказаний, не связанных с изоляцией от общества", - пояснили во ФСИН. В настоящее время наказание в виде лишения свободы подростки до 18 лет получают в основном за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Во ФСИН напомнили, что сейчас Союзное государство России и Белоруссии разрабатывает специальную программу по улучшению условий содержания несовершеннолетних правонарушителей на территории двух стран. В рамках этой программы уголовно-исполнительной системе РФ будет выделено 800 млн рублей, половина из которых пойдет на создание современного воспитательного учреждения, посредством реконструкции и проведения капитального ремонта Арзамасской воспитательной колонии в Нижегородской области.

"После согласования программы ФСИН России приступит к реализации масштабного проекта, которым также предусмотрено проведение научных разработок в этой сфере", - сообщили во ФСИН.

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