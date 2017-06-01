ФСИН: за 15 лет число подростков в воспитательных колониях сократилось в 10 раз

Доход английских футбольных клубов в сезоне-2015/2016 составил €4,17 млрдСпорт 1 июня, 11:30
АФК "Система" может принять участие в программе реновацииЭкономика и бизнес 1 июня, 11:28
Дадин просит взыскать с Минфина 350 тыс. рублей за передачу записей из колонии телеканалуПроисшествия 1 июня, 11:24
"Автоваз" может сократить более 2 тысяч человек до конца годаЭкономика и бизнес 1 июня, 11:24
Фролов начнет сезон в новокузнецком ХК "Металлург", если не сможет найти другую командуСпорт 1 июня, 11:23
ФМБА заменило мельдоний на L-карнитин для использования сборными РоссииСпорт 1 июня, 11:22
Рейс "ВИМ-Авиа" из Екатеринбурга в Турцию задержан почти на суткиНовости Урала 1 июня, 11:19
"КамАЗ" примет решение об участии в ралли "Дакар" в конце июляСпорт 1 июня, 11:11
Титов: "Динамо" выполнило условия соответствия правилам финансового fair play УЕФАСпорт 1 июня, 11:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Число подростков, содержащихся в воспитательных колониях России, сократилось в 10 раз за последние 15 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.
"В России зафиксировано минимальное количество содержащихся в воспитательных колониях несовершеннолетних осужденных. За последние 15 лет количество несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, сократилось в 10 раз", - сказали во ФСИН.
По состоянию на 1 января 2002 года в воспитательных колониях содержалось 18,6 тыс. человек, а на 1 мая 2017 года - 1 592 человека.
"Главным образом снижение численности осужденных связано с декриминализацией статей Уголовного кодекса Российской Федерации, расширением спектра наказаний, не связанных с изоляцией от общества", - пояснили во ФСИН. В настоящее время наказание в виде лишения свободы подростки до 18 лет получают в основном за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Во ФСИН напомнили, что сейчас Союзное государство России и Белоруссии разрабатывает специальную программу по улучшению условий содержания несовершеннолетних правонарушителей на территории двух стран. В рамках этой программы уголовно-исполнительной системе РФ будет выделено 800 млн рублей, половина из которых пойдет на создание современного воспитательного учреждения, посредством реконструкции и проведения капитального ремонта Арзамасской воспитательной колонии в Нижегородской области.
"После согласования программы ФСИН России приступит к реализации масштабного проекта, которым также предусмотрено проведение научных разработок в этой сфере", - сообщили во ФСИН.