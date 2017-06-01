Замглавы МВД: требования полицейских к мальчику на Арбате были правомерными

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Требования сотрудников полиции Москвы, доставивших в отделение мальчика, занимавшегося попрошайничеством на Арбате, были правомерными, заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов на слушаниях в комитете Совета Федерации по безопасности.

"Да, там есть моменты, но в целом требования сотрудников были правомерными", - сказал он.

Вечером 26 мая на Арбате был задержан и доставлен в отдел полиции десятилетний ребенок.

По данным ГУ МВД, мальчик занимался попрошайничеством, в то же время ряд СМИ написал, что ребенок читал прохожим стихи, а его мать находилась неподалеку.

По данным полиции, она представилась соседкой мальчика и попросила передать несовершеннолетнего ей, что являлось бы прямым нарушением закона. После отказа полицейских женщина начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона.

По данным столичного ГУ МВД, вечером того же дня мальчик был передан отцу, прибывшему в отделение полиции.