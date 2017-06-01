В Заполярье началось строительство первого объекта системы обращения с отходами

МУРМАНСК, 1 июня. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Строители в Мурманской области приступили к монтажу первого мусоросортировочного комплекса в рамках создания пилотной в РФ системы обращения с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе Мурманского филиала АО "Управления отходами".

"В районе поселка Междуречье Мурманской области начался монтаж металлоконструкций производственного здания мусоросортировочного комплекса", - сообщили в копании.

Станции для отходов

На специально подготовленные фундаменты будет установлено более 40 металлических колонн высотой от 10 до 12 метров. Они станут основой корпуса производственного цеха, где разместят мусоросортировочное оборудование. Общая площадь здания 2,5 тыс. кв. метров. В соответствии с графиком монтаж всех конструкций будет завершен до конца июня, одновременно со строительством производственного цеха на площадке продолжается завоз модулей административно-бытового корпуса (АБК).

Согласно проектной документации, общая площадь участка под станцию занимает 5 тыс. кв. м. Здесь будет возведен двухэтажный административно-бытовой корпус. На мусороперегрузочной станции будут накапливаться твердые коммунальные отходы, а затем переправляться на полигон. Всего в Мурманской области в соответствии с концессионным соглашением между компанией "Управление отходами" и Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области, будет построено четыре таких мусороперегрузочных станции, полигон и мусороперерабатывающий завод по сортировке полезных фракций.

Пилотный проект

Мурманская область была выбрана одним из пилотных регионов по созданию новой системы обращения отходов. Как ранее сообщали ТАСС в региональном минприроды, проект впервые предполагает создание комплексной системы обращения коммунальных отходов, включая все предприятия полного цикла. В комплексе такая задача в нашей стране еще не решалась.

Создание мусоросортировочных комплексов и перегрузочных станций намечено в двух районах Мурманской области - южной и северной. Ежегодно на новый полигон будет поступать 250 тыс. тонн отходов. В декабре 2017 года объект будет введен в эксплуатацию.

Инвестиции в проект составят 1,25 млрд рублей. Как сообщали ранее в минприроды региона, создание системы обращения с отходами позволит комплексно решить проблему накопившегося и образующегося в регионе мусора.

Свалки копились десятилетиями

Как отмечали в природоохранном ведомстве, сейчас в регионе насчитывается более 500 несанкционированных свалок. Часть из них существуют многие годы, часть - стихийно возникают, какие-то ликвидируются.

Кроме того, в области действуют 18 санкционированных объектов хранения отходов. Однако и они большей частью были организованы многие десятилетия тому назад без учета экологических, санитарных и противопожарных требований и оказывают существенное негативное воздействие на окружающую среду. Количество образующихся в регионе твердых коммунальных отходов составляет порядка 314 тыс. тонн в год.

Новая система обращения с отходами в полном объеме заработает в Мурманской области с 1 января 2018 года.