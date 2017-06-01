В Москве отмечается самое низкое за последние 76 лет атмосферное давление

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Рекорд низкого атмосферного давления для 1 июня зафиксирован в Москве. Как сообщили в столичном Метеобюро, ночью барометры показали 733,2 мм ртутного столба, или 976,4 гПа.

"Это на 1,3 гПа ниже абсолютного минимума для первого дня лета, который наблюдался в 1941 году", - отметил представитель метеослужбы.

В прошлом, 2016 году, было лишь 17 дней, когда атмосферное давление было ниже 976 гПа. Все такие случаи пришлись на холодное время года, уточняется на сайте "Метеоновости".

Низкое атмосферное давление может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.