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МВД призвало ввести в России "презумпцию доверия" полицейским

Общество
1 июня, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Замглавы ведомства Игорь Зубов отметил, что исполнение законных требований сотрудников полиции "должно быть в крови у каждого человека"

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Так называемая презумпция доверия сотрудникам полиции должна быть введена в России по аналогии с опытом зарубежных стран, считает замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

"Учитывая опыт многих зарубежных стран, мы ставим вопрос о введении презумпции доверия к сотрудникам полиции, когда их действия априори считаются правомерными, а только потом, в судебном или ином порядке, доказывается, что он поступил неправильно и превысил свои полномочия. Если сотрудник полиции предъявляет законные требования, то любой гражданин обязан их исполнить. Это должно быть в крови у каждого человека", - сказал Зубов, выступая на слушаниях в комитете Совета Федерации по безопасности.

По его словам, МВД принимает активные действия по очищению своих рядов от компрометирующих ведомство сотрудников.

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