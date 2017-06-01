МВД призвало ввести в России "презумпцию доверия" полицейским

Минобороны опубликовало видео ко Дню создания военно-транспортной авиации РоссииАрмия и ОПК 1 июня, 13:00
Путин предложил поговорить с главами мировых информагентств "на свежую голову"Общество 1 июня, 13:00
Резкое потепление до 27 градусов ожидается в Москве в начале следующей неделиМосква 1 июня, 12:43
Корпорация УВЗ впервые представила колесный экскаватор на выставке СТТ 2017Новости партнеров 1 июня, 12:41
Роскомнадзор не заинтересован в блокировке TelegramЭкономика и бизнес 1 июня, 12:40
На ПМЭФ объявили начало голосования за лучшие концепции туристического бренда РоссииОбщество 1 июня, 12:37
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагоратьОбщество 1 июня, 12:35
Встреча Путина и глав российских и иностранных информагентств. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 1 июня, 12:34
FIBA утвердила заявку России в качестве кандидата на проведение КМ-2023Спорт 1 июня, 12:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Так называемая презумпция доверия сотрудникам полиции должна быть введена в России по аналогии с опытом зарубежных стран, считает замглавы МВД РФ Игорь Зубов.
"Учитывая опыт многих зарубежных стран, мы ставим вопрос о введении презумпции доверия к сотрудникам полиции, когда их действия априори считаются правомерными, а только потом, в судебном или ином порядке, доказывается, что он поступил неправильно и превысил свои полномочия. Если сотрудник полиции предъявляет законные требования, то любой гражданин обязан их исполнить. Это должно быть в крови у каждого человека", - сказал Зубов, выступая на слушаниях в комитете Совета Федерации по безопасности.
По его словам, МВД принимает активные действия по очищению своих рядов от компрометирующих ведомство сотрудников.