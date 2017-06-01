Депутат: развитие логистики укрепит Эльбрус в статусе лучшего горнолыжного курорта РФ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Развитие транспортной логистики позволит горнолыжному курорту "Эльбрусу" в Кабардино-Балкарии укрепиться в статусе лучшего в России. Об этом заявил корреспонденту ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, представляющий в Госдуме Кабардино-Балкарскую Республику (КБР).

Накануне курорт "Эльбрус" в КБР стал победителем всероссийской премии "Лидеры спортивной индустрии" в номинации "Лучший горнолыжный курорт России". "Для курорта такая номинация, ставшая результатом народного голосования, бесценна, но проблема Приэльбрусья - неразвитая транспортная логистика", - указал Шхагошев. По его словам, это касается и состояния взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Нальчика, и отсутствия вертолетных площадок, и не соответствующих мировым стандартам автомобильных дорог.

Депутат напомнил, что ранее направлял в адрес ряда федеральных министерств запрос, в котором указывал на необходимость строительства в Нальчике современной ВПП. "Приходится сожалеть, что сегодня федеральные власти не видят существующей проблемы. С проведением необходимой реконструкции ВПП аэропорта Нальчик самолеты могли бы в любую погоду приземляться там, а не лететь в расположенные дальше от курорта аэропорты Владикавказа и Минеральных вод, что создает неудобства для туристов", - отметил Шхагошев. На его взгляд, современный аэропорт в Нальчике обеспечил бы дополнительный прирост туристов в Приэльбрусье.

Депутат уверен, что развитие транспортной логистики положительно скажется и на привлечении в регион крупных инвесторов, в том числе отельеров мирового уровня. "В Приэльбрусье не хватает четырех- и пятизвездочных гостиниц, за которыми непременно потянется малый и средний бизнес с созданием двух- и трехзведочных отелей", - заявил депутат.

Как отметил парламентарий, победа курорта "Эльбрус" в номинации "Лучший горнолыжный курорт России" говорит о том, что КБР может принимать как спортсменов, так и туристов. "У нас есть на что посмотреть и чем заняться: это альпинизм, скоростные трассы, трассы для начинающих лыжников", - добавил он. Важную роль в получении премии, по словам Шхагошева, сыграло также обеспечение необходимого уровня безопасности в республике и подготовка спасательных служб. Парламентарий особо отметил и гостеприимство местных жителей, всегда готовых приветствовать туристов блюдами национальной кухни.

Возможности и перспективы курорта "Эльбрус"

С тем, что в Приэльбрусье есть проблемы с транспортной логистикой, согласен и член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР), профессионально занимающийся горнолыжным спортом.

"Я люблю Кабардино-Балкарию и был на Эльбрусе не раз, как горнолыжник много времени там провел на спортивных сборах и соревнованиях. Объективно говоря, государство не очень внимательно смотрит в сторону Эльбруса", - заявил он.

"У Эльбруса колоссальные возможности и перспективы. Здесь как раз нужно создавать кластеры для ГЧП (государственно-частное партнерство - прим. ТАСС), чтобы инвесторы имели возможность получить земельные участки, льготные кредиты. Нужно создавать условия, чтобы действительно привлечь их", - отметил он.

По мнению Свищева, "невозможно развивать курорт и при этом не развивать дороги и аэропорты". "Вся транспортная логистика должна быть на высочайшем уровне, и это задача прежде всего государства", - подчеркнул депутат. "Инвестор туда как раз и пойдет, если увидит, что государство смотрит в этом направлении", - заключил он.

Ранее Свищев сообщил ТАСС, что разработал и готовит к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагается создать условия для участия региональных инвесторов в ГЧП в сфере спорта и туризма. Под государственно-частным партнерством понимается взаимодействие органов власти и частного бизнеса в решении общественно значимых задач на обоюдно выгодных условиях.

Эльбрус - самая высокая горная вершина России и Европы (5 тыс. 642 м), входит в список высочайших вершин планеты "Семь вершин". В декабре 2015 года на Эльбрусе была открыта самая высокогорная канатная дорога, которая доставляет туристов и альпинистов на высоту 3 тыс. 847 м.