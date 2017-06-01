Юнкер: США не могут немедленно выйти из договора по климату, на это потребуется 3-4 года

БЕРЛИН, 1 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Соединенные Штаты не могут немедленно выйти из Парижского соглашения по климату, на это потребуется три-четыре года. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на форуме, организованном немецкой телерадиокомпанией Westdeutscher Rundfunk (WDR).

"Все выглядит не так, как многие себе представляют. Из соглашения не выйти за одну ночь, потребуется 3-4 года", - сказал он, указав на то, что "так прописано в самом соглашении".

Ранее американские СМИ со ссылкой на источник в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из соглашения. Затем сам глава государства заявил на своей странице в Twitter о том, что намерен сегодня в 15:00 по местному времени (22:00 мск) объявить о том, остаются ли Соединенные Штаты участником этого документа.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.