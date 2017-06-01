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При комитете Госдумы создали комиссию по развитию ГЧП в спорте и туризме

Общество
1 июня, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Как заявили в нижней палате парламента, создание комиссии позволит скорее решить вопрос с усовершенствованием механизмов ГЧП

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Комиссия по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере спорта и туризма создана при думском комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС член комитета Дмитрий Свищев, возглавивший комиссию.

"Создание комиссии позволит как можно скорее решить вопрос с усовершенствованием механизмов ГЧП в спорте и туризме, без чего развитие этих сфер на сегодняшний день невозможно", - сказал депутат.

Он также напомнил, что разработал и готовит к внесению в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается создать условия для участия региональных инвесторов в ГЧП в сфере спорта и туризма. Под государственно-частным партнерством понимается взаимодействие органов власти и частного бизнеса в решении общественно значимых задач на обоюдно выгодных условиях.

Инвесторы, по словам Свищева, столкнулись с рядом проблем, в том числе с несовершенством законодательной базы, что не дает им возможности вкладывать средства в области спорта и туризма.

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