Жители почти 50% квартир в пятиэтажках Москвы приняли участие в голосовании

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Жители почти половины квартир в пятиэтажках столицы - 47,5% - приняли участие в голосовании по включению домов в программу реновации, сообщил в четверг ТАСС член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

"На сегодняшний день (по состоянию на 1 июня 2017 г. - прим. ТАСС) проголосовали 47,5% собственников и нанимателей жилья. В 4123 домах две трети (то есть необходимое большинство - прим. ТАСС) проголосовали за снос пятиэтажек", - сказал Данилин.

Он также отметил, что в 412 домах от 1/3 до 2/3 (то есть меньше большинства, необходимого для решения о включении в программу реновации - прим. ТАСС) собственников проголосовали "за", и в 167 домах менее 50% проголосовавших высказались за снос.

Член Общественной палаты уточнил, что "67 домов отказались от включения в программу реновации".

Таким образом, по его словам, голосование охватило уже подавляющую часть домов, включенных в список для голосования. Всего в списке для голосования 4566 домов.

О голосовании

Голосование жителей пятиэтажек о возможном включении их домов в программу реновации жилья началось в "Активном гражданине" 14 мая в 20:00 мск, в МФЦ с 15 мая в 08:00 мск.

С полным списком домов, жители которых участвуют в голосовании, можно ознакомиться на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

Первоначально говорилось, что под снос могут попасть около 8 тыс. домов. Однако власти проанализировали их техническое состояние, жалобы жильцов по данным домам, провели консультации с экспертами и муниципальными депутатами, а также масштабный опрос жителей. В результате из списка для голосования было исключено около 3,5 тыс. домов.

Решать, включать дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма. Ранее мэрия передала свои права по голосованию, а также участию в собраниях собственников жилья, нанимателям неприватизированных квартир. Они могут высказать мнение тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья. Решение последнего является приоритетным.

Проголосовать в "Активном гражданине" (на сайте проекта или в бесплатном мобильном приложении) будет удобно тем, кто по каким-либо причинам не может или не хочет использовать две другие площадки. Участникам предложена, по мнению властей, максимально надежная схема верификации их голосов. Во время голосования москвичи вводят свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета квартиры и свидетельства о регистрации о собственности. Проверка данных занимает четыре дня.

По окончании голосования его результаты публикуются в интернете. У каждого участника свой электронный код, с помощью которого можно проверить, правильно ли был учтен его голос.

Участники могут менять свое мнение и голосовать несколько раз до 15 июня. В этом случае будет учтен результат более позднего голосования.

На подведение итогов голосования может уйти порядка одной-двух недель. В результате будет сформирован предварительный список домов под снос, он может быть утвержден только после принятия федерального закона о реновации жилищного фонда столицы.

Затем будет сформирована сама программа реновации. По словам мэра Сергея Собянина, строительство новых домов по программе реновации может начаться в течение года после ее утверждения.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение намечено на 9 июня.