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В Совфеде высказались за распространение опыта работы дружинников во всех регионах страны

Общество
1 июня, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров отметил, что в Москве отмечается снижение уровня преступности, и в этом есть заслуга дружинников

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Опыт Москвы и других регионов в создании народных дружин, которые содействуют правоохранительным органам в обеспечении безопасности и правопорядка, можно распространить на все субъекты РФ. Такое мнение высказал в четверг председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров в ходе парламентских слушаний на тему "Состояние и нормативно-правовое регулирование обеспечения общественной безопасности и правопорядка в РФ".

Озеров отметил, что в Москве отмечается снижение уровня преступности, и в этом есть заслуга в том числе дружинников.

"Нам надо посмотреть, где еще в субъектах Федерации есть такой положительный опыт. Надо раздать материалы (о работе народных дружин), чтобы все увезли их в свои регионы и рассказали, как это работает не только в Москве, но и в Краснодаре, на Ставрополье. Главное, чтобы об этом услышали губернаторы, например в Еврейской автономной области, в Хабаровском крае", - сказал сенатор. По его словам, надо также подумать над созданием ассоциации дружинников.

На слушаниях выступил начальник государственного казенного учреждения "Московский городской штаб народной дружины" Владимир Семерда. Он сообщил, что в городскую народную дружину входят сейчас почти 22 тыс. человек.

Ежедневно на улицы столицы для патрулирования выходят 1,8 тыс. дружинников. "В рамках этих дежурств дружинники оказывают помощь участковым уполномоченным, сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних, патрульно- постовой службы, работают в дежурных частях МВД, оказывают содействие оперативным службам правоохранительных органов", - сказал Семерда. Дружинники также участвуют в обеспечении правопорядка на массовых мероприятиях.

Московские дружинники дежурят 3-4 раза в месяц по четыре часа в свободное от работы время; дежурство начинается после 18 часов. За это им предоставляют право бесплатного проезда в общественном транспорте. В других регионах для дружинников установлены свои льготы.

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