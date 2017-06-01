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Власти Москвы завершили основные работы по устранению последствий шквала

Общество
1 июня, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

К работам по ликвидации последствий шквала были привлечены более 37 тыс. человек

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Основные работы по ликвидации последствий шквала, который обрушился 29 мая на Москву, в жилом секторе столицы завершены. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Поваленные стихией деревья распилены и вывезены с территорий дворов и внутриквартальных проездов. Идет выкорчевывание пней с последующим благоустройством поврежденных газонов и тротуаров, ремонтом асфальта",- сказал он. По словам Бирюкова, все внутриквартальные проезды свободны для движения транспорта.

Глава комплекса городского хозяйства столицы отметил, что в работах было задействовано более 37 тыс. человек и свыше 5,2 тыс. единиц техники.

Бирюков уточнил, что ремонт поврежденных ураганом кровель жилых домов практически полностью завершен, оставшиеся работы закончат в течение двух ближайших дней. Он добавил, в Москве после урагана восстановлены все воздушные линии электропередачи.

Вывоз упавших деревьев с озелененных территорий завершится к вечеру пятницы.

Шквал в Москве 29 мая унес жизни 10 человек, пострадали около 170 человек. По данным столичной мэрии, стихия повалила 14 тыс. деревьев. Повреждения получили 2 тыс. машин, крыши 243 домов.

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