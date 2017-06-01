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Омбудсмен предлагает сделать исключение для Крыма и позволить создать там ОНК уже сейчас

Общество
1 июня, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обратиться с соответствующим вопросом в Общественную палату и в субъекты законодательной инициативы

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым сделать исключение для Крыма в отношении права региональной Общественной палаты (ОП) формировать общественную наблюдательную комиссию (ОНК) на полуострове. Об этом она сообщила журналистам на пресс-конференции.

Журналист из Симферополя, обращаясь к омбудсмену, указал на невозможность формирования в настоящее время ОНК в Крыму, поскольку законодательством РФ предусматривается, что подобная комиссия может быть создана в том случае, если региональная ОП осуществляет свою деятельность на территории региона не менее пяти лет, в то время как Крым воссоединился с Россией три года назад.

"В отношении Крыма нужно сделать исключение, чтобы пятилетний срок на них не распространялся", - заявила Москалькова.

"С таким обращением я войду и в Общественную палату, и в субъекты законодательной инициативы, чтобы найти формулу правового оформления этого исключения", - добавила она.

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
Россия
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