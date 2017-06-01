Собянин: молчуны не смогут повлиять на итоги голосования по реновации

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московские власти внесут изменения в порядок проведения голосования жителей домов, которые могут принять участие в программе реновации: голоса молчунов будут учитываться пропорционально голосам, поданным "за" или "против". Об этом заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"По уточненному порядку голоса молчунов будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным "за" или "против" включения дома в проект программы реновации. У тех жителей пятиэтажек, которые пока не приняли участие в голосовании и не хотят передоверять судьбу своего дома другим, есть еще две недели для того, чтобы высказать свое личное мнение "за" или "против" включения своего дома в проект программы реновации", - сказал мэр Москвы.

Он отметил, что по существующему порядку жители, воздержавшиеся от голосования, считались бы проголосовавшими "за" включение пятиэтажки в программу реновации. "И в принципе это правильно. Аналогичные нормы об учете голосов молчунов действуют в пенсионном законодательстве и в законе о капремонте", - добавил он.

Но в домах с низкой явкой, по его словам, правильно подсчитать голоса при таком подходе трудно.

"Например, в голосовании приняли участие жители 30% квартир: 15% - "за", 15% - "против". Если голоса молчунов свалить в одну корзину, получим уровень поддержки "за" 85%. Так подводить итоги голосования, честно говоря, рука не поднимается. Поэтому, еще раз посоветовавшись с экспертами, членами Общественной палаты, депутатами, мы внесем изменения в порядок проведения голосования", - заявил Собянин.

О программе реновации

Всего для сноса было заявлено 8 тыс. домов, в них проживают 1,6 млн человек. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тысячи.

Пятиэтажный дом может попасть в программу реновации Москвы, если его техническое состояние неудовлетворительное и более 70% опрошенных жителей поддерживают участие в программе. Жители Москвы, чьи дома будут снесены в рамках реновации, получат квартиры такой же или большей общей площади.