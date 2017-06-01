Протоиерей Павел Хондзинский защитил первую диссертацию по теологии

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Павел Хондзинский успешно защитил первую в современной истории России кандидатскую диссертацию по специальности "Теология", передает корреспондент ТАСС.
Научная работа протоиерея посвящена исследованию деятельности и трудов святителя Филарета Московского в контексте богословской мысли России того времени. Ее полное название "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского".
Диссертационный совет в составе 22 ученых (из них 21 доктор наук) из МГУ, ПСТГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а также Общецерковной аспирантуры и докторантуры, заслушав выступление соискателя, оценив его ответы на вопросы совета и отзывы на работу научного руководителя и оппонентов, тайным голосованием большинством голосов (21 из 22) утвердил положительное решение.
"Одному бы мне это не удалось. Поддержка моих коллег и всех тех, кто хочет, чтобы наше государство было не атеистическим, а светским, помогла мне это сделать. Так сошлось, что в этом 150 лет со дня кончины митрополита Филарета, и то, что первая диссертация по теологии посвящена именно ему, мне кажется очень важным и знаковым явлением", - сказал журналистам Хондзинский после оглашения результатов голосования.
После процедуры защиты, которая продолжалась около четырех часов, материалы и протоколы заседания будут направлены в Высшую аттестационную комиссию (ВАК), которая, проанализировав полученные документы, примет окончательное решение о присуждении степени.
В октябре 2015 года президиум Высшей аттестационной комиссии одобрил паспорт научной специальности "Теология". Степени по этой специальности отличаются существенной деталью: отсутствием слова "наук", как, например, в степени кандидата философских или исторических наук.