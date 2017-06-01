Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Протоиерей Павел Хондзинский защитил первую диссертацию по теологии

Общество
1 июня, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Научная работа посвящена исследованию деятельности и трудов святителя Филарета Московского в контексте богословской мысли России того времени

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Павел Хондзинский успешно защитил первую в современной истории России кандидатскую диссертацию по специальности "Теология", передает корреспондент ТАСС.

Научная работа протоиерея посвящена исследованию деятельности и трудов святителя Филарета Московского в контексте богословской мысли России того времени. Ее полное название "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского".

Диссертационный совет в составе 22 ученых (из них 21 доктор наук) из МГУ, ПСТГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а также Общецерковной аспирантуры и докторантуры, заслушав выступление соискателя, оценив его ответы на вопросы совета и отзывы на работу научного руководителя и оппонентов, тайным голосованием большинством голосов (21 из 22) утвердил положительное решение.

"Одному бы мне это не удалось. Поддержка моих коллег и всех тех, кто хочет, чтобы наше государство было не атеистическим, а светским, помогла мне это сделать. Так сошлось, что в этом 150 лет со дня кончины митрополита Филарета, и то, что первая диссертация по теологии посвящена именно ему, мне кажется очень важным и знаковым явлением", - сказал журналистам Хондзинский после оглашения результатов голосования.

После процедуры защиты, которая продолжалась около четырех часов, материалы и протоколы заседания будут направлены в Высшую аттестационную комиссию (ВАК), которая, проанализировав полученные документы, примет окончательное решение о присуждении степени.

В октябре 2015 года президиум Высшей аттестационной комиссии одобрил паспорт научной специальности "Теология". Степени по этой специальности отличаются существенной деталью: отсутствием слова "наук", как, например, в степени кандидата философских или исторических наук.

Смотрите также

Патриарх Кирилл: научные диссертации по богословию в РФ смогут защищать мусульмане

В России будут присваивать научные степени кандидата и доктора теологии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
2
Новая книга Толкина опубликована спустя 100 лет после ее создания
3
Замглавы МВД: требования полицейских к мальчику на Арбате были правомерными
4
Россия может потребовать компенсации от США за арест российской дипсобственности
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
7
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
Темы дня
Загрузка...
Реклама