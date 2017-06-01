На Урале начата проверка информации о дефиците лекарств для пациентов с ВИЧ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области начала проверку о нехватке лекарств для ВИЧ- инфицированных в регионе. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

"Прокуратура начала проверку по сообщению СМИ о нехватке лекарств для ВИЧ-пациентов. Действительно ли это так, мы проверим в ходе надзорных мероприятий", - сказала она. По словам Канатовой, сотрудники прокуратуры проверят, эффективно ли тратились средства, выделенные в этом году на лечение таких пациентов. "Кроме того, мы посмотрим, насколько потребности соответствовали затратам, был ли предусмотрен необходимый объем финансирования на данное направление, и как проводилась процедура госзакупок", - добавила она.

Ранее сообщалось, что, по данным Свердловскстата, число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Свердловской области выросло почти на 10% в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. С января по март 2017 года зарегистрировано 828 случаев болезни, из них у детей в возрасте до 14 лет включительно - 15 случаев. В I квартале 2016 года было зарегистрировано 756 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией.

В Екатеринбурге инфицировано 27 тыс. человек, что составляет 1,8% всего населения города. По данным заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрея Юровских, в Свердловской области насчитывается более 68 тыс. ВИЧ-инфицированных.