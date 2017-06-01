На Урале начата проверка информации о дефиците лекарств для пациентов с ВИЧ

Глава IAAF Коу надеется увидеть прогресс в вопросе восстановления ВФЛАСпорт 1 июня, 16:03
От Пассони до Манчини: итальянцы в российском футболеСпорт 1 июня, 15:58
Итальянский тренер Роберто Манчини. БиографияБиографии и справки 1 июня, 15:49
МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с в 14 регионах РоссииОбщество 1 июня, 15:43
Нобоа заявил, что не будет продлевать контракт с "Ростовом" в связи с уходом БердыеваСпорт 1 июня, 15:40
Роскомнадзор: соцсети РФ почти полностью избавились от пиратской музыкиОбщество 1 июня, 15:37
Родительская забота в среде насекомых ускоряет эволюциюСоциальная ответственность 1 июня, 15:32
"Новая эра" денежно-кредитной политики: Россия ищет пути ускорения роста экономикиЭкономика и бизнес 1 июня, 15:27
Прокурор: детализация телефонных разговоров стала ключом к раскрытию убийства НемцоваПроисшествия 1 июня, 15:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области начала проверку о нехватке лекарств для ВИЧ- инфицированных в регионе. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.
"Прокуратура начала проверку по сообщению СМИ о нехватке лекарств для ВИЧ-пациентов. Действительно ли это так, мы проверим в ходе надзорных мероприятий", - сказала она. По словам Канатовой, сотрудники прокуратуры проверят, эффективно ли тратились средства, выделенные в этом году на лечение таких пациентов. "Кроме того, мы посмотрим, насколько потребности соответствовали затратам, был ли предусмотрен необходимый объем финансирования на данное направление, и как проводилась процедура госзакупок", - добавила она.
Ранее сообщалось, что, по данным Свердловскстата, число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Свердловской области выросло почти на 10% в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. С января по март 2017 года зарегистрировано 828 случаев болезни, из них у детей в возрасте до 14 лет включительно - 15 случаев. В I квартале 2016 года было зарегистрировано 756 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией.
В Екатеринбурге инфицировано 27 тыс. человек, что составляет 1,8% всего населения города. По данным заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрея Юровских, в Свердловской области насчитывается более 68 тыс. ВИЧ-инфицированных.