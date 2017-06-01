Московская Хельсинкская группа войдет в совет при уполномоченном по правам человека

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московская Хельсинкская группа (МХГ) в полном составе войдет в экспертный совет при уполномоченном по правам человека в РФ и 2 июня проведет первую встречу. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова на пресс-конференции.
"В результате острой дискуссии все-таки было принято решение, что (в совет) при уполномоченном в полном составе войдет Московская Хельсинкская группа на правах самостоятельной группы правозащитников при экспертном совете уполномоченного по правам человека", - сказала она.
"Завтра, 2 июня, в 12 часов состоится первая встреча именно такой группы", - подчеркнула омбудсмен.
По словам Москальковой, работа уполномоченного невозможна без взаимодействия с правозащитниками. Она также отметила, что в состав экспертного совета вошли ученые, люди разных профессий, поскольку ей важно слышать мнение представителей разных сфер.