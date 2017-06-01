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Московская Хельсинкская группа войдет в совет при уполномоченном по правам человека

Общество
1 июня, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

В состав экспертного совета вошли ученые и люди разных профессий, уточнила омбудсмен Татьяна Москалькова

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московская Хельсинкская группа (МХГ) в полном составе войдет в экспертный совет при уполномоченном по правам человека в РФ и 2 июня проведет первую встречу. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова на пресс-конференции.

"В результате острой дискуссии все-таки было принято решение, что (в совет) при уполномоченном в полном составе войдет Московская Хельсинкская группа на правах самостоятельной группы правозащитников при экспертном совете уполномоченного по правам человека", - сказала она.

"Завтра, 2 июня, в 12 часов состоится первая встреча именно такой группы", - подчеркнула омбудсмен.

По словам Москальковой, работа уполномоченного невозможна без взаимодействия с правозащитниками. Она также отметила, что в состав экспертного совета вошли ученые, люди разных профессий, поскольку ей важно слышать мнение представителей разных сфер.

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
Россия
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