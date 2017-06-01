Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с в 14 регионах России

Общество
1 июня, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Также ожидается выпадение обильных осадков, возможен град

Поделиться
Материал из 1 страницы

Последствия урагана в Москве, 29 мая

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Центральный региональный центр (ЦРЦ) МЧС распространил предупреждение об усилении ветра до 23 метров в секунду в 14 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов.

"Под воздействие неблагоприятных явлений попадают Белгородская, Владимирская, Курская, Московская, Орловская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области, а также Республика Марий Эл, Мордовия, Башкирия и Пермский край", - сообщили ТАСС в пресс-службе ЦРЦ.

На территории этих регионов ожидается выпадение обильных осадков, местами с грозами, возможен град, а также усиление ветра до 23 м/с.

В ЦРЦ уточнили, что этот прогноз сохранится до 2 июня.

В связи с вероятностью возникновения происшествий МЧС рекомендует населению по возможности не покидать свои дома, находиться подальше от широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и деревьев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
2
Новая книга Толкина опубликована спустя 100 лет после ее создания
3
Замглавы МВД: требования полицейских к мальчику на Арбате были правомерными
4
Россия может потребовать компенсации от США за арест российской дипсобственности
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
7
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
Темы дня
Загрузка...
Реклама