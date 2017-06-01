МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с в 14 регионах России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Центральный региональный центр (ЦРЦ) МЧС распространил предупреждение об усилении ветра до 23 метров в секунду в 14 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов.

"Под воздействие неблагоприятных явлений попадают Белгородская, Владимирская, Курская, Московская, Орловская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области, а также Республика Марий Эл, Мордовия, Башкирия и Пермский край", - сообщили ТАСС в пресс-службе ЦРЦ.

На территории этих регионов ожидается выпадение обильных осадков, местами с грозами, возможен град, а также усиление ветра до 23 м/с.

В ЦРЦ уточнили, что этот прогноз сохранится до 2 июня.

В связи с вероятностью возникновения происшествий МЧС рекомендует населению по возможности не покидать свои дома, находиться подальше от широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и деревьев.