"Аэрофлот" совершил первый регулярный рейс из Москвы в Салехард

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый регулярный рейс между Москвой и городом Салехардом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в четверг в пресс-службе окружного правительства.

"Состоялся первый рейс из Москвы в Салехард, самолет Sukhoi Superjet 100-95 произвел посадку в аэропорту окружной столицы. С 1 июня рейсы компании "Аэрофлот" по маршруту Москва - Салехард - Москва становятся регулярными. Рейс будет вылетать из Москвы ежедневно, из аэропорта Шереметьево, приблизительная продолжительность рейса по маршруту Москва - Салехард - 2 часа 55 минут, Салехард - Москва - 3 часа 5 минут", - говорится в сообщении.

По данным властей, это первый перевозчик, который связал окружную столицу с Шереметьево, до этого все рейсы приземлялись только в столичном аэропорту Домодедово. "Рейсы будут выполняться на самолетах марки Sukhoi Superjet, в пиковые периоды перевозок, например, в конце августа, во время окончания отпускного сезона их заменят на лайнеры Airbus A320. Таким образом, уже в летний период авиасообщение Салехарда с Москвой будут осуществлять три авиакомпании: "Ямал", "Сибирь" и "Аэрофлот", - уточнили в пресс-службе.

Ранее "Аэрофлот" выполнял регулярные рейсы только в один город ЯНАО - Новый Уренгой, параллельно с 1 июня компания запустила ежедневное сообщение с Ханты-Мансийском. За последние четыре года в аэропорт Салехард зашли четыре перевозчика: "Ираэро", S7, "ЮВТ Аэро", "Турухан". Количество направлений увеличилось в полтора раза, рейсы выполняются в Москву, Тюмень, Екатеринбург, Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым, Тарко-Сале, Санкт-Петербург.