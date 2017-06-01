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Москалькова считает предложения по ограничению анонимности в интернете вынужденной мерой

Общество
1 июня, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

По словам уполномоченного, законодатели до сих пор взвешивают все за и против, думая над вопросом, что важнее: "жизнь и безопасность людей или анонимность личной, интимной жизни"

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Законодательные инициативы по ограничению анонимности в интернете являются вынужденной мерой, направленной на то, чтобы защитить общество, однако при принятии решений нужен компромисс, чтобы избежать вмешательства в частную жизнь граждан. Такую точку зрения высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции.

"Мы вынуждены идти на то, чтобы тот, кто стоит за сайтами, был известен обществу, с тем чтобы можно было защитить общество от возможных посягательств на его честь и достоинство, жизнь и свободу", - сказала она, отвечая на вопрос об отношении к недавним законодательным инициативам по ограничению анонимности в интернете. По словам уполномоченного, законодатели до сих пор взвешивают все за и против, думая над вопросом, что важнее: "жизнь и безопасность людей или анонимность личной, интимной жизни".

"Здесь нужно найти компромисс и подходить очень дифференцированно. Главное - не принимать такое большое общее решение: запрещается. Или наоборот: все обязаны сообщить о себе", - заключила она.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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