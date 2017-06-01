Московское архитектурное бюро спроектирует жилой небоскреб в Нью-Йорке

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российское архитектурное бюро "Проект Меганом" спроектирует жилой небоскреб на Манхеттене в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
"Участие московского архитектурного бюро в строительстве небоскреба в Нью-Йорке говорит о высоком качестве московских проектов, уровень которых сравним с теми, что реализуются в передовых городах мира", - сказал Кузнецов. По его словам, высота небоскреба составит 305 метров.
Кузнецов также отметил, что бюро "Проект Меганом" принимало участие в разработке важнейших градостроительных проектов Москвы, таких как редевелопмент территории бывшего автозавода "ЗИЛ" с созданием на его месте суперсовременного района и концепция развития прибрежных территорий.