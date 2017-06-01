В японской префектуре Айти появится тематический парк анимационной студии Ghibli

ТОКИО, 1 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Власти японской префектуры Айти хотят к 2020 году открыть в пригороде Нагои тематический парк мультипликационной студии Ghibli ("Джибли") известного аниматора Хаяо Миядзаки. Как рассказал губернатор префектуры Хидэаки Омура на прошедшей пресс-конференции, он будет создан на базе парка, где проходила всемирная выставка "Экспо-2005".

"В фильмах студии есть любовь ко всему живому и к Земле, что соответствует концепции выставки. Я бы хотел передать эту идею будущим поколениям", - привело его слова агентство Киодо.

В настоящее время администрация префектуры проводит переговоры с продюсером анимационной студии Тосио Судзуки, который согласился с планом губернатора. В ближайшее время стороны планируют обсудить детали будущего парка, а также организационные вопросы.

Начинать строительство парка не придется с нуля. На площадке уже есть популярная среди японских и иностранных туристов достопримечательность - "Дом Сацуки и Мэй", созданный по подобию домика, в котором жили две сестры, главные героини одного из самых популярных японских мультфильмов в мире "Мой сосед Тоторо" (My Neighbor Totoro, 1988).

В будущем в парке, который ежегодно посещает более миллиона человек, могут быть возведены и другие объекты по мотивам мультиков Ghibli, а также детские площадки и оборудованы места для развлечения детей и взрослых.