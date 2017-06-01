Крашенинников поддерживает предложение ускорить освобождение тяжелобольных заключенных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников поддерживает предложение о том, чтобы на законодательном уровне ускорить процедуру освобождения тяжелобольных заключенных, и готов рассмотреть соответствующие поправки, если они поступят на Охотный Ряд. Об этом он заявил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017).

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила законодателей обратить внимание на проблемы с освобождением тяжелобольных заключенных из колоний и представить необходимые поправки в законодательство. Она привела данные, согласно которым в 2016 году из 3497 осужденных, обратившихся в суд с ходатайством об освобождении в связи с болезнью, было освобождено только 1688 (48,3%) человек. Из общего числа лиц, подавших ходатайство об освобождении, 749 (21,4%) граждан скончались до начала слушаний дела в суде, 119 (3,4%) умерли до вступления в законную силу положительных судебных решений. "Таким образом, каждый четвертый (24,8%) осужденный скончался, так и не дождавшись освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы," - указывается в заявлении омбудсмена.

"Она (Москалькова) правильно ставит вопрос. Мы принимали поправки о том, что тяжелобольных не следует содержать (в заключении), но все равно существует такая тема", - сказал Крашенинников. По его мнению, "безусловно, нужно их выпускать, если они тяжелобольные и находятся при смерти, чтобы они закончили свои дни на воле".

"Если поступят поправки от нее (Москальковой) или от кого-то еще, будем смотреть", - пообещал глава профильного думского комитета.

Он напомнил, что действующими нормами уже установлен перечень тяжелых заболеваний, при наличии которых можно применять такую меру. "В действующих нормах говорится: (освобождение допустимо) за исключением тяжких составов. Мне кажется, нам нужно ее (эту норму) пошире сделать", - отметил депутат. "Я с ней (омбудсменом) здесь полностью согласен", - заключил он.

О форуме

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.