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Умер бывший охранник Освенцима, осужденный в прошлом году

Общество
1 июня, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Райнхольд Ханнинг скончался в возрасте 95 лет. Это произошло до того, как приговор в отношении него окончательно вступил в силу

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Райнхольд Ханнинг

Райнхольд Ханнинг

© EPA/BERND THISSEN/POOL

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Бывший охранник нацистского концлагеря Освенцим Райнхольд Ханнинг, приговоренный прошлым летом германским судом к пяти годам заключения за пособничество в убийстве не менее 170 тыс. заключенных, умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на его адвоката Андреаса Шармера. Агентство отмечает, что суд над Ханнингом, вероятно, стал одним из последних процессов по делам о преступлениях нацистов.

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Адвокат не назвал причину смерти бывшего охранника нацистского концлагеря. При этом он отметил, что его подзащитный ушел из жизни до того, как приговор в отношении него окончательно вступил в силу, поскольку на вердикт была подана апелляция, а Федеральный верховный суд так и не вынес решения по ней. В то же время адвокат нескольких бывших узников Освенцима, выступавших со стороны обвинения, Томас Вальтер, выразил разочарование тем, что германская юстиция не успела окончательно осудить охранника лагеря смерти.

Обвинительный приговор в отношении Райнхольда Ханнинга в июне прошлого года вынес окружной суд в городе Детмольд. По данным следствия, Ханнинг, житель района Липпе, был членом формирований СС и служил в охране лагеря в 1943-1944 гг. Несмотря на преклонный возраст обвиняемого, суд допустил дело до рассмотрения: судмедэкспертиза признала мужчину вменяемым и способным принимать участие в процессе.

Ханнинг признал, что был членом СС и знал о том, что в концлагере происходят массовые убийства заключенных. Защита просила освободить его, утверждая, что нет доказательств о прямом участии обвиняемого в конкретных преступлениях. Прокуратура же требовала для бывшего охранника Освенцима шесть лет тюрьмы.

До 2011 года органы правосудия ФРГ требовали от стороны обвинения предъявления доказательств о прямом участии надзирателей концлагерей в убийствах. Приговор, объявленный в 2011 году Джону (Ивану) Демьянюку, создал прецедент, позволяющий компетентным органам возбуждать дела в отношении бывших охранников даже в том случае, если из-за недостатка свидетелей невозможно доказать их непосредственное участие в преступлении.

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