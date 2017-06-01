Более 850 московских детей-льготников отправились 1 июня на отдых в лагеря

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Свыше 850 московских детей отправились 1 июня на первые смены в лагеря. Как сообщили в пресс-службе ГАУК "Мосгортур", на базы отдыха в 2017 году они поедут на специальных "детских" поездах, автобусах и полетят на самолетах.

"863 школьника поехали в пять загородных лагерей, расположенных на Черноморском побережье и в средней полосе России. Всего же летом по бесплатным путевкам отдохнут 33808 детей 13 льготных категори й", - сказали в пресс-службе.

Сопровождают детей вожатые, подготовленные в Центральной школе московских вожатых. По словам генерального директора Мосгортура Василия Овчинникова, в их обучении участвовали сотрудники МЧС и психологи. "Вожатые на практике прорабатывали алгоритм действий при возникновении кризисных ситуаций, например, задержки рейса, при сопровождении групп детей во время экскурсий, во время купания детей и многое другое", - добавил он.

На отдых дети отправятся самолетами, поездами и автобусами. По словам заместителя генерального директора АО "Федеральная пассажирская компания" Алексея Жигунова, для отправки детей подготовлены специальные составы, оборудованные кондиционерами, биотуалетами. "Мы приготовили 27 "детских" поездов, они сделают свыше 200 рейсов", - сообщил он.

Перед началом смены дети проходят два медосмотра, один перед отправкой в лагерь, второй - на территории. "Сегодня медосмотр не прошли несколько детей. Самыми частыми причинами являются не заболевания, а несоответствие медицинских документов требуемым стандартам: родители приносят одну справку вместо двух требуемых (из школы и поликлиники - ред.), приносят справку с просроченной реакцией Манту (реакция на инфекцию туберкулеза - ред.) и др.", - пояснил сотрудник пресс-службы Мосгортура.

Он добавил, что есть отказы и по состоянию здоровья. "Сегодня на отправках был выявлен один случай педикулеза", - сказал он.

О детском отдыхе

ГАУК "Мосгортур" является подведомственным учреждением департамента культуры столицы. Ежегодно оно организует отдых в загородных лагерях по путевкам правительства Москвы для более чем 60 тыс. детей. Для работы во всех лагерях Мосгортур готовит 4 тыс. вожатых в Центральной школе московских вожатых.

Все программы отдыха для детских лагерей и городских проектов учреждение разрабатывает самостоятельно, в 2017 году ребят ждут семь программ детского отдыха. Помимо трех новых - "Москва. Городские легенды", "Путешествие во времени", "Учимся думать" - детям предложат программы, пользовавшиеся большим спросом в 2016 году. Среди них - "Теория кино", "Яркие люди", "Проект: Чемпионат-2018" и "Правильные путешествия". Прошлогодние программы при их реализации в текущем году обновлены.