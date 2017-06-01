Туроператоры ищут самолеты на замену "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Туроператоры пытаются найти альтернативу рейсам авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за продолжающихся задержек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщалось ранее, 1 июня "ВИМ-Авиа" обещала до конца недели восстановить график вылета чартерных авиарейсов после массовых задержек, последняя из которых произошла в четверг в аэропорту Кольцово - вылет самолета 1 июня из Екатеринбурга в Турцию отложили более чем на сутки.

"Проблемы у туристов остаются. Некоторые рейсы на российские и зарубежные курорты авиакомпания объединила "для оптимизации расписания", другие все так же задерживаются. Туроператоры, в свою очередь, спасают ситуацию как могут", - говорится в сообщении.

Как отмечают в АТОР, по состоянию на вечер 1 июня в расписании рейсов авиакомпании по-прежнему много задержек и переносов рейсов - на вылет из Домодедово задержаны рейсы в Анталью, Казань, Ереван, Симферополь (вылеты по расписанию были запланированы с 12 до 18 часов дня), со статусом отменных значатся рейсы в Сочи, Ираклион. "В авиакомпании поясняют, что рейсы не отменяются, а переносятся - перевозчик намерен выполнить обязательства перед всеми клиентами. Между тем, по информации АТОР туроператоры продолжают по возможности пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков", - говорится в сообщении ассоциации.

По данным АТОР, 31 мая туроператору "НТК Интурист" пришлось искать возможности для перевозки в Анталью 280 туристов из Санкт-Петербурга. В компании пояснили, что свободных самолетов аналогичной емкости на рынке сейчас нет, поэтому туристы были поделены на три группы и полетели в Анталью тремя рейсами авиакомпании "Саратовские авиалинии" 31 мая и 1 июня.