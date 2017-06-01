В Мосгорсуде опровергли сообщения СМИ о наличии "орудий пыток"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сообщение СМИ о наличии в Мосгорсуде "орудий пыток" и о самих пытках не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Прежде всего следует отметить, что суждения о наличии в Мосгорсуде орудий пыток и о пытках как таковых являются не соответствующими действительности, носят провокационный характер и не имеют никакого отношения к деятельности Московского городского суда", - сказала она.

По словам Солоповой, размещенная в СМИ фотография - постановочная, она не отображает действительность. В комнате для ознакомления с материалами дела, оборудованной в соответствии с требованиями нормативно-методических документов МВД РФ, в действительности размещены два стола, два стула, на уровне письменных столов вмонтированы 2 кольца, комната оборудована видеокамерой. "Установленные кольца предназначены для ограничения свободы действий лиц, содержащихся под стражей, исключительно для обеспечения безопасности сотрудников аппарата суда, в присутствии которых происходит ознакомление с материалами дела. А помещение, изображенное на фотографии, в Московском городском суде отсутствует", - подчеркнула она.

Представитель суда также отметила, что в Мосгорсуде не существует таких структурных подразделений, как конвой, а задачи по охране содержащихся под стражей лиц при непосредственном осуществлении уголовного судопроизводства возложены на Полк охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых московского главка полиции. "Все поступающие жалобы на действия сотрудников конвойной службы, исполняющих свои обязанности в Московском городском суде, перенаправляются в соответствии с компетенцией в следственные органы. Доводы жалоб могут быть проверены и при исследовании материалов видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в комнате для ознакомления с материалами дела. Между тем в Московский городской суд не поступали сведения о том, что факты противоправных действий сотрудников конвойной службы нашли свое подтверждение", - отметила Солопова.

"Медиазона" опубликовала статью, в которой сообщила об издевательствах над арестантами в Мосгорсуде, к сообщению была прикреплена фотография арестанта со скованными за спиной руками, прикованными к металлическому кольцу в стене в одном из кабинетов. В статье указывалось, что об издевательствах над подследственными рассказал представитель Общественной наблюдательной комиссии, юрист Комитета по предотвращению пыток Дмитрий Пискунов. По его данным, в комнате № 144, расположенной в подвальном этаже суда и предназначенной для ознакомления арестованных с материалами дел, к одной из стен прикреплены металлические кольца, которые конвоиры используют для пыток.