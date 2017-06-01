Митрополит Иларион: раскол РПЦ и старообрядцев далек от преодоления

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Православные верующие должны работать над преодолением церковного раскола, однако перспективы объединения со старообрядцами пока очень далеки от реальности, сказал митрополит Волоколамский Иларион в ходе презентации своей новой книги "Притчи Иисуса" в книжном магазине "Москва".
"Церковь всегда говорит о том, что разделение, которое произошло в XVII веке, это не то, с чем мы должны смириться. Мы должны прилагать усилия, чтобы это разделение было преодолено. Но сейчас мы, к сожалению, еще достаточно далеки от того, чтобы начать конкретно работать над преодолением того, что разделило православных верующих", - сказал он.
Иларион отметил, что регулярно встречается с предстоятелем старообрядческой церкви митрополитом Корнилием и даже передает ему свои книги. "Я достаточно регулярно встречаюсь с митрополитом Корнилием, всегда передаю ему очередной том своей книги, и он потом делится своими впечатлениями. У нас добрые отношения", - добавил он.
Накануне президент РФ Владимир Путин посетил в Рогожском духовном центре Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) в Москве выставку, посвященную старообрядческой культуре, и кафедральный Покровский собор. Глава государства поздравил митрополита Московского и Всея Руси Русской старообрядческой церкви Корнилия с приближающимся днем ангела.