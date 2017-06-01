Новгородская область будет пилотным регионом по внедрению системы непрерывного образования

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Новгородская область станет пилотным регионом по внедрению системы современного непрерывного образования.
Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме между властями Новгородской области и образовательным холдингом "Просвещение", сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Наша задача, чтобы образование, которое получают дети, соответствовало требованиям, стоящим сегодня перед экономикой. Образование должно позволять людям реализовать свои способности на родной земле, открыть здесь свой бизнес, - приводит пресс-служба слова врио губернатора Андрея Никитина. - Очень важно, чтобы, помимо базовых стандартов в образовании, присутствовал региональный компонент, дети знали историю, английский язык. Это системная работа по модернизации образования".
В рамках соглашения планируется организовать совместные проекты по повышению качества образования в регионе, обучению педагогических кадров и формированию единого образовательного пространства в Новгородской области.
Как подчеркнул президент холдинга "Просвещение Владимир Узун, впоследствии проект планируется реализовать в других субъектах. "Надо готовить людей для малого бизнеса в области питания, гостиничного сервиса, банковского дела, инфраструктуры. После подписания соглашения Новгородская область становится для нас стратегическим партнером", - сказал он.
Холдинг "Просвещение" - мультимедийная компания, которая предлагает региональным органам управления образованием, организациям школьного и дошкольного образования комплексный образовательный продукт.
ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.