Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шувалов: Путин на совещаниях никогда не говорил о готовности повысить пенсионный возраст

Общество
1 июня, 20:09 UTC+3

По словам первого вице-премьера, на совещаниях у президента экономисты, министры финансов и другие ставили вопрос о необходимости перейти к другой возрастной шкале выхода на пенсию

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин никогда на совещаниях не высказывал готовность повысить пенсионный возраст. Об этом в четверг в интервью телеканалу НТВ сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Я был неоднократно на совещаниях у президента, когда экономисты, и министры финансов, и другие ставили вопросы, что нам нужно перейти к другой возрастной шкале выхода на пенсию. Президент никогда не высказывал позицию о том, что он готов это сделать", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал изменения в закон о выборах президента
2
США расширили санкции против КНДР, под них попали россиянин и компания ННК
3
Украина намерена добиваться взыскания штрафа с "Газпрома"
4
МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с в 14 регионах России
5
Путин похвалил свою службу безопасности в интервью Оливеру Стоуну
6
Биография итальянского тренера Роберто Манчини
7
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
Темы дня
Загрузка...
Реклама