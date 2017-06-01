Шувалов: Путин на совещаниях никогда не говорил о готовности повысить пенсионный возраст

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин никогда на совещаниях не высказывал готовность повысить пенсионный возраст. Об этом в четверг в интервью телеканалу НТВ сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
"Я был неоднократно на совещаниях у президента, когда экономисты, и министры финансов, и другие ставили вопросы, что нам нужно перейти к другой возрастной шкале выхода на пенсию. Президент никогда не высказывал позицию о том, что он готов это сделать", - сказал он.