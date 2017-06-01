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В полиции подтвердили, что в Мосгорсуде нет издевательств над подследственными

Общество
1 июня, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Все конвойные помещения оснащены видеокамерами, отметили в столичном главке

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Опубликованная в СМИ информация о пытках над арестованными в здании Мосгорсуда не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Не соответствует действительности опубликованная в СМИ информация о нарушениях при обращении с подследственными в помещениях Мосгорсуда. Все конвойные помещения оснащены видеокамерами. Материалы видеозаписей с камер наблюдения используются при рассмотрении жалоб подсудимых", - сказал собеседник агентства, отметив, что данные помещения используются для ознакомления подсудимых с материалами дела, при этом присутствует представитель суда и сотрудники конвойной службы, которые обеспечивают безопасность.

Ранее пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова также сообщила, что размещенная в СМИ фотография с издевательством над подследственным постановочная и не отображает действительность, а помещение, изображенное на ней, в Московском городском суде отсутствует. "Прежде всего следует отметить, что суждения о наличии в Мосгорсуде орудий пыток и о пытках как таковых являются не соответствующими действительности, носят провокационный характер и не имеют никакого отношения к деятельности Московского городского суда", - сказала она.

В четверг "Медиазона" опубликовала статью, в которой сообщила об издевательствах над арестантами в Мосгорсуде, к сообщению была прикреплена фотография арестанта со скованными за спиной руками, прикованными к металлическому кольцу в стене в одном из кабинетов. В статье указывалось, что об издевательствах над подследственными рассказал представитель Общественной наблюдательной комиссии, юрист Комитета по предотвращению пыток Дмитрий Пискунов. По его данным, в комнате № 144, расположенной в подвальном этаже суда и предназначенной для ознакомления арестованных с материалами дел, к одной из стен прикреплены металлические кольца, которые конвоиры используют для пыток.

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