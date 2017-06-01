Более 100 жителей Минвод получили компенсации за утраченное в паводок имущество

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 1 июня. /ТАСС/. Компенсации в 100 тыс. рублей за утраченное при паводке имущество получили 105 жителей Минеральных Вод.

Об этом сообщил в Минеральных Водах на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Владимир Владимиров.

"Мы будем продолжать эту работу, и люди, пострадавшие от подтопления, получат все компенсационные выплаты", - подчеркнул Владимиров. Как сообщил губернатор, к настоящему моменту социальные выплаты в размере 10 тыс. рублей уже получили более 1,5 тыс. человек

Паводковая ситуация в регионе улучшается. В ближайшие сутки ожидается снижение уровня воды в нижней части русла реки Кумы в Буденновском районе. В территориях, где вода уже ушла, ведутся активные работы по санитарной очистке, уже вывезено свыше 1,5 тыс. тонн мусора. Эпидемиологическая обстановка в пострадавших районах остается стабильной. В санатории края на отдых направлены 219 детей, проживающих в зоне подтопления.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 2 июня местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. На реках сохранится подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок с возможным разливом на поймы.