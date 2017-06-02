В РПЦ готовы дать институту рыбного хозяйства шесть лет на переезд из занимаемых помещений

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Руководитель юридической службы Московской патриархии Игумения Ксения (Чернега) выступила с ходатайством о заключении мирового соглашения по вопросу передачи Патриаршему подворью Алексеевского монастыря в Москве здания Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Как сообщил Синодальный отдел РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, в случае, если ВНИРО примет данное соглашение, институту предоставят на переезд из здания шесть лет.

Ранее суды первой и второй инстанции обязали Росимущество передать все помещения здания в безвозмездное пользование Патриаршего подворья. ВНИРО, Росимущество и Росрыболовство направили кассационные жалобы на эти решения. На заседании Арбитражного суда Москвы рассматривалось обжалование подворьем отказа Росимущества в передаче зданий.

"Руководитель юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) выступила с ходатайством о заключении мирового соглашения по вопросу принадлежности здания <...>, предложив всем заинтересованным сторонам согласиться с шестилетним сроком передачи оспариваемых объектов Русской Православной Церкви", - говорится в сообщении. Как пояснила игумения, РПЦ не преследует цель немедленного выселения госучреждений из занимаемых ими зданий и готова пойти на уступки по срокам. Отмечается, что Росимущество, Росрыболовство, МВД и УМВД по Москве поддержали предложение, а ВНИРО оставил вопрос о его удовлетворении на усмотрение суда.

История вопроса

В 1692 году на месте, где находится здание ВНИРО (ул. Верхняя Красносельская, 17) был построен собор Воздвижения Честного Креста Господня. В советские годы он был превращен в гражданское сооружение и полностью потерял свой внешний облик.

Ранее Патриаршее подворье Алексеевского монастыря обратилось в суд с просьбой вернуть в свое пользование здание ВНИРО, перестроенное, по словам представителей Церкви, из храма, на основании разорения институтом усыпальницы игумений монастыря. Как заявляли представители Церкви, останки игумений были вынесены из усыпальницы в мешках, после чего на месте их упокоения был устроен бассейн для разведения крабов. Кроме того, они отмечали, что спорное здание - это уникальный для Москвы пример храма, полностью скрытого в объеме административного сооружения.

ВНИРО - это головной институт рыбохозяйственной отрасли России, его работа вносит существенный вклад в поддержку российского рыболовства и обеспечения продовольственной безопасности страны, отметили в ведомстве. Кроме того, в здании располагаются современные лаборатории, в том числе с уникальным оборудованием. Так, в институте находится уникальный аквакультурный комплекс осетровых видов рыб, с жесткими требованиями по химическому составу воды, который обеспечивается уникальной системой фильтрации. В институте работает одна из немногих в столице и стране лаборатория молекулярной генетики с дорогостоящим оборудованием и большим объемом экспертных работ, подчеркнули в ведомстве.

В Росрыболовстве, в ведомстве которого находится институт, в свою очередь сообщили, что данное здание строилось в 30-е годы ХХ века специально для ВНИРО (на пустыре, на котором оставались прочный фундамент и небольшая часть кирпичной кладки, их не тронули), имеет соответствующую планировку, и на протяжении всех прошедших лет в нем находились исключительно подразделения института.