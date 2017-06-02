"Известия": Минздрав РФ предлагает запретить господдержку фильмов со сценами курения

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ предлагает запретить поддержку из бюджета фильмов, в которых есть сцены курения либо демонстрируются табачные изделия. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на доработанную версию антитабачной концепции ведомства.

Как отмечает газета, в новой версии концепции, разосланной участвующим в ее обсуждении ведомствам 26 мая, министерство предлагает не только запретить финансирование фильмов со сценами курения, но и ввести ограничения на показ товарных знаков, служащих для индивидуализации табачных изделий. Вместе с тем Минздрав отказался от предложенного ранее увеличения рабочего дня для курильщиков.

"Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдет. Сигареты - это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий", - сказал газете член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексей Шабашов.

В Гильдии режиссеров "Известиям" заявили, что не понимают, как можно избежать сцен курения в фильмах, так как это является творческим приемом.

В Минздраве, Минкульте, Минпромторге, Минюсте, Минсельхозе, а также в Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзоре комментариев "Известиям" не предоставили, в Минэкономразвития отметили, что ведомство формирует свою позицию.

Минздрав разработал "Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу", которая предусматривала, в частности, полный запрет на продажу в России табака после 2035 года людям, родившимся в 2015 году и позднее, запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах, возможное увеличение продолжительности рабочего дня курильщика, а также увеличение ставки акцизов и унификацию упаковки табачных изделий. Проект документа вызвал большой общественный резонанс, после чего Минздрав решил отказаться от ряда спорных положений и доработать концепцию.