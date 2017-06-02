"Известия": Минздрав РФ предлагает запретить господдержку фильмов со сценами курения

СМИ: Трамп сразу после прихода к власти пытался отменить санкции против РФМеждународная панорама 2 июня, 4:00
Четыре человека ранены и один погиб в перестрелке на западе МосквыПроисшествия 2 июня, 3:32
"Известия": центры госуслуг на базе банков заработают к концу 2018 годаЭкономика и бизнес 2 июня, 3:28
Глава Walt Disney покинул совет при президенте из-за выхода США из Парижского соглашенияМеждународная панорама 2 июня, 3:11
"Известия": Минздрав РФ предлагает запретить господдержку фильмов со сценами куренияОбщество 2 июня, 2:54
Трамп объяснил Макрону, Меркель, Мэй и Трюдо решение о выходе США из Парижского соглашенияМеждународная панорама 2 июня, 2:15
Сампаоли официально назначен главным тренером сборной Аргентины по футболуСпорт 2 июня, 2:13
Fox: министр финансов США уверен, что Конгресс вскоре повысит лимит госдолгаЭкономика и бизнес 2 июня, 2:11
В ВМС США передан авианосец нового классаМеждународная панорама 2 июня, 1:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ предлагает запретить поддержку из бюджета фильмов, в которых есть сцены курения либо демонстрируются табачные изделия. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на доработанную версию антитабачной концепции ведомства.
Как отмечает газета, в новой версии концепции, разосланной участвующим в ее обсуждении ведомствам 26 мая, министерство предлагает не только запретить финансирование фильмов со сценами курения, но и ввести ограничения на показ товарных знаков, служащих для индивидуализации табачных изделий. Вместе с тем Минздрав отказался от предложенного ранее увеличения рабочего дня для курильщиков.
"Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдет. Сигареты - это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий", - сказал газете член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексей Шабашов.
В Гильдии режиссеров "Известиям" заявили, что не понимают, как можно избежать сцен курения в фильмах, так как это является творческим приемом.
В Минздраве, Минкульте, Минпромторге, Минюсте, Минсельхозе, а также в Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзоре комментариев "Известиям" не предоставили, в Минэкономразвития отметили, что ведомство формирует свою позицию.
Минздрав разработал "Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу", которая предусматривала, в частности, полный запрет на продажу в России табака после 2035 года людям, родившимся в 2015 году и позднее, запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах, возможное увеличение продолжительности рабочего дня курильщика, а также увеличение ставки акцизов и унификацию упаковки табачных изделий. Проект документа вызвал большой общественный резонанс, после чего Минздрав решил отказаться от ряда спорных положений и доработать концепцию.