День кораблестроителя будут отмечать в России 29 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении профессионального праздника - Дня кораблестроителя. Документ, подписанный 30 мая, опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Подписанным постановлением установлен профессиональный праздник - День кораблестроителя (судостроителя). Праздник будет отмечаться 29 июня", - говорится в справке к постановлению.

В справке отмечается, что 29 июня 1667 года был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля "Орел" - первого в России военного корабля, построенного по государственному заказу.

В российской судостроительной отрасли работают более 200 тысяч человек.