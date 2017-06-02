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День кораблестроителя будут отмечать в России 29 июня

Общество
2 июня, 8:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Отмечается, что 29 июня 1667 года был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля "Орел" - первого в России военного корабля, построенного по государственному заказу

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении профессионального праздника - Дня кораблестроителя. Документ, подписанный 30 мая, опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Подписанным постановлением установлен профессиональный праздник - День кораблестроителя (судостроителя). Праздник будет отмечаться 29 июня", - говорится в справке к постановлению.

В справке отмечается, что 29 июня 1667 года был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля "Орел" - первого в России военного корабля, построенного по государственному заказу.

В российской судостроительной отрасли работают более 200 тысяч человек.

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