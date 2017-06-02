Град с дождем обрушились на Москву

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Редкое для июня природное явление - град - отмечалось в Москве. Как сообщили в столичном Метеобюро, град, который шел вперемешку с дождем, отмечался во многих районах города, в частности, в центре.

"Это произошло из-за обострения холодного фронта", - пояснил представитель метеослужбы, добавив, что град шел не более пяти минут.

При этом ветер усиливался до 12 м/с.

Ранее синоптики Росгидромета выпустили предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях.

Как сообщили в метеослужбе, до вечера ожидается усиление ветра до 20 м/с, возможны гроза и град.

"В ближайший час с сохранением на день и вечер 2 июня в Москве (включая ТиНАО) и Московской области местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15-20 м/с",- говорится в сообщении.

В ГУ МЧС рекомендуют, во время непогоды быть аккуратными, на дорогах соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждению автотранспорта, травмированию людей. Кроме того, возможны повреждения остекления жилых и нежилых зданий.