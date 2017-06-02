Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Смольный опроверг информацию о поиске замены и.о. директора Исаакиевского собора

Общество
2 июня, 12:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что найти нового человека на пост руководителя поручил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга опровергли информацию о том, что губернатор Георгий Полтавченко дал поручение найти замену Ираде Вовненко, которая с 1 июня исполняет обязанности директора Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор". Пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов назвал соответствующие публикации в прессе недостоверными.

Ранее в пятницу в СМИ появилась информация о том, что власти Санкт-Петербурга ищут Вовненко замену.

"Полтавченко не давал поручения искать нового и.о. директора Исаакиевского собора. Кадровой службе Смольного Полтавченко не давал никаких поручений по замене и.о. директора. За подбор кадров отвечает комитет по культуре", - написал Кибитов в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Вовненко в среду представили коллективу музея в качестве исполняющей обязанности директора. К моменту назначения она проработала в музейном комплексе Исаакия восемь лет и с 2016 года занимала должность заместителя директора по связям с общественностью и культурным проектам.

Прежний директор Исаакия Николай Буров возглавлял музей с 2008 года. В апреле 2017 года он сообщил, что подписал заявление об уходе с поста по собственному желанию с 1 июня - за пять дней до истечения его нынешнего контракта. Позже Буров рассказал ТАСС, что намерен заняться здоровьем, после чего определится со своей дальнейшей деятельностью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Передача Исаакиевского собора РПЦ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Смольный опроверг информацию о поиске замены и.о. директора Исаакиевского собора
2
Рособрнадзор запретил прием в два вуза
3
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
4
Четверых военных из РФ сняли с поезда на границе с Литвой
5
В ВМС США передан авианосец нового класса
6
Число погибших в перестрелке на западе Москвы увеличилось до двух человек
7
СК начал проверку по факту ДТП в Подмосковье с участием двух автобусов
Темы дня
Загрузка...
Реклама