Смольный опроверг информацию о поиске замены и.о. директора Исаакиевского собора

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга опровергли информацию о том, что губернатор Георгий Полтавченко дал поручение найти замену Ираде Вовненко, которая с 1 июня исполняет обязанности директора Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор". Пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов назвал соответствующие публикации в прессе недостоверными.
Ранее в пятницу в СМИ появилась информация о том, что власти Санкт-Петербурга ищут Вовненко замену.
"Полтавченко не давал поручения искать нового и.о. директора Исаакиевского собора. Кадровой службе Смольного Полтавченко не давал никаких поручений по замене и.о. директора. За подбор кадров отвечает комитет по культуре", - написал Кибитов в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что Вовненко в среду представили коллективу музея в качестве исполняющей обязанности директора. К моменту назначения она проработала в музейном комплексе Исаакия восемь лет и с 2016 года занимала должность заместителя директора по связям с общественностью и культурным проектам.
Прежний директор Исаакия Николай Буров возглавлял музей с 2008 года. В апреле 2017 года он сообщил, что подписал заявление об уходе с поста по собственному желанию с 1 июня - за пять дней до истечения его нынешнего контракта. Позже Буров рассказал ТАСС, что намерен заняться здоровьем, после чего определится со своей дальнейшей деятельностью.